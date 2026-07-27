Ferran Torres bientôt transféré : Le FC Barcelone pose une condition importante pour le vendre au PSG cet été !

Axel Cornic

Avec le départ de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan, une place s'est libérée dans l'attaque du Paris Saint-Germain et Luis Enrique aurait déjà une idée en tête pour se renforcer. Le coach parisien souhaiterait en effet retrouver Ferran Torres, joueur du FC Barcelone qu'il avait eu sous ses ordres par le passé, lorsqu'il était encore sélectionneur de l'Espagne.

L'été dernier, après une première Ligue des Champions remportée, Luis Enrique avait décidé de très peu modifier son équipe. Mais la donne a changé et cet été on pourrait bien assister à quelques changements importants, notamment en ce qui concerne l'attaque du PSG. Depuis le début de ce mercato on a déjà eu droit à deux départs dans ce secteur de jeu, avec Gonçalo Ramos qui est parti à l'AC Milan et Kang-in Lee qui a signé pour l'Atlético de Madrid.

Ça bouge à Paris Et ce n'est pas fini, puisqu'en ce moment on parle beaucoup du possible départ de Bradley Barcola. Sous contrat jusqu'en 2028, l'international français ne serait pas vraiment satisfait de sa situation au PSG et a une grosse cote sur le marché, surtout en Premier League. Il serait la grande priorité de Liverpool, mais également d'Arsenal, avec un gros contrat à la clé. Ce n'est pas tout, puisque l'ailier parisien serait également dans le viseur du Bayern Munich, qui penserait à lui pour palier un éventuel départ de Michael Olise vers le Real Madrid.

Ferran Torres, le PSG après la Coupe du monde ? Pour le remplacer, il y a notamment Yan Diomandé, mais cette piste semble s'être compliquée ces derniers jours. Ainsi, Luis Enrique aurait glissé un autre nom : celui de Ferran Torres. Le héros de l'Espagne à la Coupe du monde 2026 a plusieurs avantages, comme celui de pouvoir occuper tous les postes de l'attaque, sur un côté comme dans l'axe. Mais il est surtout le faux-neuf parfait pour le jeu déployé par le PSG depuis un an, apportant une alternative intéressante à Ousmane Dembélé.