Ferran Torres sur le départ au FC Barcelone : Voilà les cinq noms qui pourraient débloquer son transfert au PSG !

Pierrick Levallet

Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale aurait ainsi jeté son dévolu sur Ferran Torres. Mais le dossier semble bloqué, en partie parce que le FC Barcelone voudrait d’abord dénicher son remplaçant avant de le laisser filer. Les Blaugrana auraient d’ailleurs concocté une liste de cinq noms pour succéder au champion du monde 2026.

Le PSG est en train de passer à la vitesse supérieure sur le mercato. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique afin de garder une équipe compétitive pour la prochaine Ligue des champions. Les dirigeants parisiens se sont notamment mis en quête d’un remplaçant à Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan cet été. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu ont coché le nom de Ferran Torres sur leur liste. Sacré champion du monde avec l’Espagne, le joueur de 26 ans aurait un profil adoré par Luis Enrique, qui ne serait pas contre le retrouver au PSG après l’avoir eu sous ses ordres en sélection. Mais pour le moment, le dossier est bloqué puisque le FC Barcelone refuse de le laisser filer avant de lui avoir trouvé un successeur. Le club culé viendrait d’ailleurs de voir une piste s’effondrer sous ses yeux.

Le FC Barcelone se fait recaler pour Eli Junior Kroupi D’après les informations de SPORT et MARCA, le FC Barcelone faisait partie des équipes intéressées par Eli Junior Kroupi. Seulement, Bournemouth considérerait son international Espoirs français comme intransférable. Les Cherries refuseraient de vendre leur attaquant de 20 ans même pour 100M€. Le Barça doit donc se positionner sur d’autres options pour trouver un éventuel remplaçant de Ferran Torres.

Cinq joueurs envisagés pour remplacer Ferran Torres ? Et dans cette optique, la presse espagnole a révélé que les pensionnaires de la Liga s’étaient préparés une liste de cinq noms sur le mercato. Julian Alvarez resterait la priorité de la direction catalane. Mais si l’Atlético de Madrid reste sur ses positions et refuse de vendre l’international argentin, le FC Barcelone pourrait se positionner sur Joao Pedro (Chelsea). Dusan Vlahovic, libre de tout contrat, serait également une option viable. Darwin Núñez (Al-Hilal) ou encore Victor Osimhen (Galatasaray) représenteraient aussi des solutions envisageables pour le Barça.