Transferts de Yan Diomandé et d’Eli Kroupi : Le PSG décide de ne pas être un «pigeon», Walid Acherchour valide la stratégie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG va devoir prendre des décisions importantes sur son mercato. Parmi les pistes ayant été liées au club parisien au cours des dernières semaines figurent les noms de Yan Diomandé (RB Leipzig) et d’Eli Kroupi (Bournemouth). Deux joueurs que ne devrait pas recruter le double champion d’Europe en titre, qui estime leurs transferts trop onéreux. Pour Walid Acherchour, l’attitude parisienne sur ces deux dossiers est parfaite. Explications.

Double champion d’Europe en titre, le PSG va devoir faire des choix forts sur son mercato estival. Ayant vendu Gonçalo Ramos et Kang-In Lee cet été, le club parisien va devoir les remplacer dans les prochaines semaines. Si Ferran Torres (FC Barcelone) et Maghnes Akliouche (AS Monaco) en plus de Lucas Digne (Aston Villa) pourraient prochainement signer au PSG, les pistes Yan Diomandé (RB Leipzig) et Eli Kroupi (Bournemouth) elles, s’éloignent jour après jour du club de la capitale. Si le jeune attaquant français a rapidement été considéré comme trop cher par les dirigeants parisiens, l’ailier ivoirien a fait l’objet d’un étonnant retournement de situation au cours des derniers jours.

Le PSG refuse de surpayer Yan Diomandé et Eli Kroupi Alors que le PSG dispose d’un accord avec le joueur et ce depuis plusieurs semaines, le Real Madrid semble désormais avoir pris les devants dans ce dossier. Car si le RB Leipzig réclame plus de 120M€ pour Yan Diomandé, le PSG, et surtout Nasser Al-Khelaïfi qui mène personnellement les négociations, ont toujours refusé de s’aligner sur ces exigences financières XXL du club allemand. Très rapidement, le Real Madrid s’est immiscé dans ce dossier de l’Ivoirien, et s’est lui aussi mis d’accord avec le phénomène de 19 ans, qui devrait s’engager en faveur du club madrilène dans les prochains jours. Quoi qu’il en soit, le PSG se montre fidèle à sa nouvelle politique sportive qui consiste à ne pas surpayer des joueurs sur le marché.

Walid Acherchour valide le mercato du PSG Une vision récente pour Paris, qu’avait exposé Luis Campos à l’occasion d’une conférence en novembre 2025 : « Ce n'est pas parce que l'on va beaucoup au supermarché que ça fait de nous de bon cuisinier. Le PSG est attentif à toutes les grandes opportunités mais on ne va pas empiler les joueurs ou mettre en danger l'économie du club », déclarait ainsi Luis Campos. Présent sur les ondes de l’After Foot sur RMC ce samedi soir, Walid Acherchour a également loué l’attitude du PSG sur ces deux dossiers : « Globalement, je trouve que le début du mercato du PSG est très bien. Volet ventes et arrivées. Voir Lucas Digne remplacer Nuno Mendes, je trouve ça très cohérent par rapport au marché et ce qu’ils ont dépensé », a d’abord lancé le consultant avant de poursuivre.