OM : Le cadeau empoisonné à 100M€ laissé par Benatia et Longoria

C’est un nouveau cycle qui débute à l’OM. En effet, le club phocéen va repartir avec un nouvel organigramme. Alors que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont quitté leurs fonctions à Marseille au cours des dernières semaines, ils ont été remplacés par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Ce sont eux qui auront la lourde tâche de permettre à l’OM de sortir la tête de l’eau mais ça sera loin d’être avec le bilan laissé par ceux qui sont passés avant.
Avec le départ de Medhi Benatia, l’OM s’était mis en quête d’un nouveau directeur sportif. C’est désormais chose faite avec la nomination de Grégory Lorenzi. Après Brest, le voilà aujourd’hui à Marseille et il sera donc en charge du mercato estival à venir. Une fenêtre au cours de laquelle il faut s’attendre à de nombreux départs au sein de l’effectif d’Habib Beye. En effet, les finances de l’OM sont clairement dans le rouge et il y a urgence pour faire rentrer de l’argent dans les caisses.
Vendre pour 100M€ !
Alors que le mercato estival va prochainement ouvrir ses portes il va falloir regarder de près le rayon des départs à l’OM. Et pour cause… Comme l’explique La Provence ce samedi, plusieurs joueurs devraient faire leurs valises d’ici la fin du mois de juin et au plus tard le 1er septembre, date de la clôture du mercato. Selon le quotidien régional, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent tenter d’éponger les dettes laissées par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Il serait ainsi expliqué que l’OM devrait vendre pour 100M€ pour permettre cela.
Qui quittera l’OM ?
L’OM doit donc trouver une véritable fortune dans les semaines à venir. Comment le club phocéen va-t-il y arriver ? On parle bien évidemment de la vente de la plus grande valeur marchande de l’effectif phocéen : Mason Greenwood. Alors que Marseille aurait fixé la barre à 55M€, bonus compris, il faudra toutefois reverser 40% à Manchester United. La vente seule de l’Anglais ne suffira donc pas. Il faut s’attendre à d’autres départs à l’OM et c’est ainsi qu’Amine Gouiri, Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Höjbjerg, Quinten Timber ou encore Igor Paixao pourraient également être sur cette liste des partants.