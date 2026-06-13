OM : Le cadeau empoisonné à 100M€ laissé par Benatia et Longoria

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est un nouveau cycle qui débute à l’OM. En effet, le club phocéen va repartir avec un nouvel organigramme. Alors que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont quitté leurs fonctions à Marseille au cours des dernières semaines, ils ont été remplacés par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Ce sont eux qui auront la lourde tâche de permettre à l’OM de sortir la tête de l’eau mais ça sera loin d’être avec le bilan laissé par ceux qui sont passés avant.

Avec le départ de Medhi Benatia, l’OM s’était mis en quête d’un nouveau directeur sportif. C’est désormais chose faite avec la nomination de Grégory Lorenzi. Après Brest, le voilà aujourd’hui à Marseille et il sera donc en charge du mercato estival à venir. Une fenêtre au cours de laquelle il faut s’attendre à de nombreux départs au sein de l’effectif d’Habib Beye. En effet, les finances de l’OM sont clairement dans le rouge et il y a urgence pour faire rentrer de l’argent dans les caisses.

Vendre pour 100M€ ! Alors que le mercato estival va prochainement ouvrir ses portes il va falloir regarder de près le rayon des départs à l’OM. Et pour cause… Comme l’explique La Provence ce samedi, plusieurs joueurs devraient faire leurs valises d’ici la fin du mois de juin et au plus tard le 1er septembre, date de la clôture du mercato. Selon le quotidien régional, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent tenter d’éponger les dettes laissées par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Il serait ainsi expliqué que l’OM devrait vendre pour 100M€ pour permettre cela.