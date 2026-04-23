OL - Endrick : Karim Benzema réagit à sa provocation contre le PSG

Axel Cornic

Invité d’un live avec le rappeur Rohff ce mercredi, Karim Benzema a livré son avis sur plusieurs sujets du football français et international. C’est notamment le cas sur Endrick, prêté par le Rea Madrid à l’Olympique Lyonnais depuis janvier dernier et qui a récemment défrayé la chronique, avec une célébration jugée polémique lors de la victoire sur le Paris Saint-Germain (1-2).

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, Endrick a vécu une période délicate au Real Madrid. Ainsi, la décision a été prise de le prêter à l’OL lors du dernier mercato hivernal et le bilan est plutôt positif, en dépit de quelques coups de mou. L’attaquant de 19 ans a en effet été l’un des acteurs de l’exploit lyonnais face au PSG, avec un but et une victoire que peu de monde attendait.

«C’est un gamin qui est chiant» : Un consultant de RMC se lâche sur Endrick ! https://t.co/7tsrBKZuIi — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

« Endrick a fait un gros match contre Paris » Si sa prestation a été plus qu’aboutie, mais selon certains il n’a pas été irréprochable dans son comportement, notamment avec une célébration jugée polémique face aux supporters du PSG. Critiqué, Endrick peut tout de même compter sur le soutien d’un ancien très grand du Real Madrid... en la personne de Karim Benzema. « Endrick c’est un bon joueur. Il est jeune. Il a fait un gros match contre Paris » a expliqué le Ballon d’Or 2022, dans un live sur Instagram avec le rappeur Rohff.