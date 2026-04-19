Benzema plutôt que Mbappé : Zinedine Zidane a déjà son numéro 9 pour l’équipe de France ?

Rien n’est encore officiel et ça ne devrait pas l’être avant plusieurs semaines, mais tout indique que Zinedine Zidane remplacera Didier Deschamps. L’ancien du Real Madrid pourrait donc être aux commandes de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. A quoi ressembleront maintenant les Bleus de Zizou ? Pour ce qui du poste de numéro 9, on pourrait assister à un changement alors que Kylian Mbappé occupe aujourd’hui cette position avec la sélection.
Après la Coupe du monde 2026, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps va quitter ses fonctions et pour le moment, on ne sait toujours pas officiellement qui viendra le remplacer. Il n’empêche qu’un candidat se détache depuis un moment pour reprendre le flambeau à la tête des Bleus : Zinedine Zidane. Zizou en rêve depuis un moment, il pourrait devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Et forcément, sa grande première sera très attendue.
Benzema de retour avec Zidane ?
Et voilà que pour ses grands débuts à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane pourrait réserver une grande surprise : le retour de Karim Benzema. En effet, Hugo Guillemet, journaliste pour L'Equipe, expliquait à ce propos pour Kassim Maaloul sur Youtube : « C’est possible que s’il ne fait pas la Coupe du monde 2026, Zidane, au moment de reprendre l’équipe de France, sur le premier rassemblement, rappelle Benzema ».
Le futur numéro 9 de l’équipe de France ?
Et si jamais on venait à revoir Karim Benzema en équipe de France, ce serait pour jouer numéro 9, poste aujourd’hui occupé par Kylian Mbappé. « Si Benzema revient, je le vois jouer où ? Avant-centre. Pour moi, il n'y a pas d’avant-centre en équipe de France. En réalité, les deux attaquants de l'équipe de France c’est Mbappé parce qu’il a décidé de s’installer dans cette position, pour moi ce n’est pas sa meilleure position et même Benzema estime que Mbappé peut faire encore plus mal côté gauche et marquer autant de buts. Benzema a toutes les caractéristiques de l’avant-centre, les appels, les décrochages. C’est l’avant-centre par excellence. S'il revient en équipe de France, c'est pour jouer avant-centre. Il y a aussi Dembélé qui joue avant-centre au PSG mais dans un contexte particulier, dans le PSG de Luis Enrique. L’équipe de France de Deschamps, ce n’est pas les mêmes circuits du ballon, je ne sais pas si Dembélé peut jouer réellement avant-centre en équipe de France comme au PSG. Si Benzema revient en équipe de France, c’est pour jouer avant-centre », a poursuivi Hugo Guillemet.