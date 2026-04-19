Benzema plutôt que Mbappé : Zinedine Zidane a déjà son numéro 9 pour l’équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n’est encore officiel et ça ne devrait pas l’être avant plusieurs semaines, mais tout indique que Zinedine Zidane remplacera Didier Deschamps. L’ancien du Real Madrid pourrait donc être aux commandes de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. A quoi ressembleront maintenant les Bleus de Zizou ? Pour ce qui du poste de numéro 9, on pourrait assister à un changement alors que Kylian Mbappé occupe aujourd’hui cette position avec la sélection.

Après la Coupe du monde 2026, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps va quitter ses fonctions et pour le moment, on ne sait toujours pas officiellement qui viendra le remplacer. Il n’empêche qu’un candidat se détache depuis un moment pour reprendre le flambeau à la tête des Bleus : Zinedine Zidane. Zizou en rêve depuis un moment, il pourrait devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Et forcément, sa grande première sera très attendue.

Zidane a lâché sa réponse au PSG pour le poste d’entraîneur : «Je ne peux pas aller n’importe où» https://t.co/eRIM14nRHh — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Benzema de retour avec Zidane ? Et voilà que pour ses grands débuts à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane pourrait réserver une grande surprise : le retour de Karim Benzema. En effet, Hugo Guillemet, journaliste pour L'Equipe, expliquait à ce propos pour Kassim Maaloul sur Youtube : « C’est possible que s’il ne fait pas la Coupe du monde 2026, Zidane, au moment de reprendre l’équipe de France, sur le premier rassemblement, rappelle Benzema ».