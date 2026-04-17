«Un cauchemar» : Redouane Bougheraba dévoile sa «rencontre ratée» avec Zinédine Zidane

Alexis Brunet

En plus d’être un humoriste à succès, Redouane Bougheraba est aussi un fan de football et plus précisément de Zinédine Zidane. Il y a quelques années, le comique marseillais avait d’ailleurs eu l’occasion de rencontrer son idole lors d’un spectacle. Malheureusement, à cause d’un vol raté, il n’avait pas pu voir l’ancien joueur du Real Madrid, mais il a pu se rattraper par la suite.

Comme beaucoup de Français, Redouane Bougheraba est un véritable fan de Zinédine Zidane. L’humoriste a d’ailleurs eu la chance de pouvoir passer du temps avec l’ancien joueur du Real Madrid, mais leur première rencontre a été totalement ratée, comme l’a révélé le comique marseillais lors d’un entretien accordé à beIN SPORTS. « Il y avait une rencontre ratée déjà. Je vais faire la première partie de Gad (Elmaleh) il y a quelques années et comme il sait que je suis fan de Zidane, il me dit : "J’ai invité Zidane, il va être là au premier rang, tu pourras le vanner." Donc moi je m’étais fait un film, en plus Zidane il était entraîneur de Madrid, il y avait Karim Benzema qui jouait encore, moi je me suis fait un film, je me suis dit : "Il va être là, je vais faire des vannes, il va kiffer, il va me dire viens t’entraîner." Je vais me retrouver à jouer au Real Madrid, je vais faire l’attaque avec Karim Benzema, on va soulever la Champions League. Je me suis tellement chauffé, préparé que j’ai raté l’avion. Un cauchemar. »

🚨 𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘 🇫🇷 𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗟𝗔 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗘 𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗘 𝗗’𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 ! 🤍👔



Il a cependant choisi la France.



🗞️ @elmundoes pic.twitter.com/smoprPTcaT — Actu Foot (@ActuFoot_) April 16, 2026

Redouane Bougheraba s’est bien rattrapé Si pour certains croiser Zinédine Zidane n’arrive qu’une fois dans une vie, ce n’est pas le cas de Redouane Bougheraba. L’humoriste a eu la chance de recroiser le champion du monde 1998 et cela a donné lieu à un beau moment. « Je l’ai vu au Z5 pour les galas. Je présente à chaque fois le gala au five pour l’association des Bleus et chaque année je le revois. Il m’a fait marquer un but pour mon anniversaire. »