«Un cauchemar» : Redouane Bougheraba dévoile sa «rencontre ratée» avec Zinédine Zidane

En plus d’être un humoriste à succès, Redouane Bougheraba est aussi un fan de football et plus précisément de Zinédine Zidane. Il y a quelques années, le comique marseillais avait d’ailleurs eu l’occasion de rencontrer son idole lors d’un spectacle. Malheureusement, à cause d’un vol raté, il n’avait pas pu voir l’ancien joueur du Real Madrid, mais il a pu se rattraper par la suite.
Comme beaucoup de Français, Redouane Bougheraba est un véritable fan de Zinédine Zidane. L’humoriste a d’ailleurs eu la chance de pouvoir passer du temps avec l’ancien joueur du Real Madrid, mais leur première rencontre a été totalement ratée, comme l’a révélé le comique marseillais lors d’un entretien accordé à beIN SPORTS. « Il y avait une rencontre ratée déjà. Je vais faire la première partie de Gad (Elmaleh) il y a quelques années et comme il sait que je suis fan de Zidane, il me dit : "J’ai invité Zidane, il va être là au premier rang, tu pourras le vanner." Donc moi je m’étais fait un film, en plus Zidane il était entraîneur de Madrid, il y avait Karim Benzema qui jouait encore, moi je me suis fait un film, je me suis dit : "Il va être là, je vais faire des vannes, il va kiffer, il va me dire viens t’entraîner." Je vais me retrouver à jouer au Real Madrid, je vais faire l’attaque avec Karim Benzema, on va soulever la Champions League. Je me suis tellement chauffé, préparé que j’ai raté l’avion. Un cauchemar. »
Redouane Bougheraba s’est bien rattrapé
Si pour certains croiser Zinédine Zidane n’arrive qu’une fois dans une vie, ce n’est pas le cas de Redouane Bougheraba. L’humoriste a eu la chance de recroiser le champion du monde 1998 et cela a donné lieu à un beau moment. « Je l’ai vu au Z5 pour les galas. Je présente à chaque fois le gala au five pour l’association des Bleus et chaque année je le revois. Il m’a fait marquer un but pour mon anniversaire. »
Zidane devrait devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France
Actuellement sans contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane devrait, sauf retournement de situation, devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde. Redouane Bougheraba estime qu’il s’en sortirait à merveille dans ce rôle même si cela sera compliqué de faire oublier Didier Deschamps. « Ça va être dur de faire mieux (que Didier Deschamps) mais après il a fait trois-quatre saisons à Madrid (quatre), il a pris trois Champions League. C’est du jamais-vu et je pense que Zidane, il s’y connaît en ballon. Un petit peu. »