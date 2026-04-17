Pour fêter la victoire, un entraîneur de Ligue 1 finit… au McDonald’s !

Alexis Brunet

Jeudi soir, Strasbourg a frappé un grand coup en s’imposant 4-0 face à Mayence en quart de finale retour de Ligue Conférence. Une victoire synonyme de qualification pour les Alsaciens et il fallait donc fêter cela. C’est ainsi qu’après la rencontre, l’entraîneur du RCSA Gary O’Neil a été aperçu au McDonald’s avec des supporters strasbourgeois.

La Meinau était en feu jeudi soir. Dans son antre, Strasbourg recevait Mayence en quart de finale retour de Ligue Conférence et il fallait que les hommes de Gary O’Neil réalisent une immense performance pour renverser la situation car ils s’étaient inclinés 2-0 au match aller. Exploit il y a eu car les partenaires de Diego Moreira se sont imposés 4-0 grâce à des réalisations de Nanasi, Ouattara, Enciso et Emegha et ils affronteront donc le Rayo Vallecano en demi-finale.

Le coach de Strasbourg, Gary O’Neill qui vient fêter la qualification au McDo, avec les supporters en toute simplicité 😅💙 #RCSAMAY #VenezCommeVousEtes pic.twitter.com/XC4M4DHTvz — Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) April 16, 2026

Gary O’Neil aperçu au McDonald’s Forcément, cette qualification a dû être bien fêtée dans le vestiaire de Strasbourg et on imagine que les célébrations ont dû se prolonger par la suite. En tout cas, on sait comment Gary O’Neil a fêté ça car l’entraîneur du RCSA a été aperçu dans la soirée au McDonald’s. Ce dernier en a profité pour prendre des photos avec des supporters alsaciens qui ont dû halluciner en le voyant là.