CAN 2025 : «Ça pouvait être très dangereux», un joueur du Sénégal relance la polémique avec le Maroc !

Pierrick Levallet

Cet hiver, la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal a été sujet au scandale. Les Lions de la Terranga ont en effet quitté la pelouse pour contester une décision arbitrale, avant de revenir terminer la rencontre. Cela a conduit la CAF à déclarer la sélection sénégalaise forfaite et à attribuer le titre à Achraf Hakimi et ses coéquipiers. Pape Gueye a d’ailleurs relancé la polémique récemment.

Plusieurs mois après, la finale de la CAN 2025 fait toujours polémique. Les joueurs du Sénégal avaient décidé de quitter la pelouse pour contester un penalty attribué à Brahim Diaz en toute fin de match. Sadio Mané et ses partenaires sont finalement revenus sur le terrain pour terminer la rencontre, et ont même fini par la remporter. Seulement, la CAF a déclaré les Lions de la Terranga forfaits deux mois plus tard et a désigné le Maroc vainqueur. Pape Gueye a d’ailleurs relancé la polémique, en dénonçant des comportements douteux avant le coup d’envoi du match.

CAN 2025 - La polémique est loin d’être finie : Un joueur du Sénégal refuse de rendre sa médaille https://t.co/lJ5QOOONqr — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

«Sadio nous a dit de revenir, qu'on allait jouer comme des hommes» « Ce n'était peut-être pas le bon exemple de quitter le terrain mais quand tu subis de l'injustice, avec la pression du match, une finale en plus... Sadio nous a dit de revenir, qu'on allait jouer comme des hommes, et que si on devait perdre, c'était le jeu. On l'a tous écouté : penalty arrêté, prolongation et mon but » a d’abord expliqué le milieu de terrain de 27 ans dans un entretien accordé à L’Equipe.