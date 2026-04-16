CAN 2025 - La polémique est loin d’être finie : Un joueur du Sénégal refuse de rendre sa médaille

Axel Cornic

La finale de la dernière CAN a livré son verdict il y a plusieurs mois déjà, mais elle fait encore beaucoup parler. La CAF a en effet annoncé que le vainqueur était finalement le Maroc et non le Sénégal, notamment à cause du fait que Sadio Mané et ses coéquipiers ont quitté la pelouse en plein milieu du match.

On ne sait plus sur quel pied danser. Officiellement, le Sénégal n’est plus le vainqueur de la CAN 2025, puisque c’est le Maroc qui a été désigné par la CAF. Mais dans les faits, le trophée est toujours bien chez les Lions de la Teranga, tout comme les différentes médailles.

Mercato - Manchester City : C’est officiel, Bernardo Silva va changer de club ! https://t.co/XC3bi7KLJP — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Les médailles, elles sont chez nous » Et pour le moment, les Sénégalais qui étaient sur la pelouse lors de cette finale ne semblent pas vouloir reconnaitre la victoire du Maroc. « Je vraiment dans la peau d'un champion d’Afrique ? Oui, bien sûr, parce qu'on est les champions d'Afrique tout simplement. Cette finale, on a réussi à la gagner sur le terrain, le monde entier l'a vu » a expliqué Pape Gueye, dans un entretien accordé à L’Equipe. « Il y a eu ces faits de jeu, l'interruption, mais le match a repris. Quand le penalty est sifflé, aucun Marocain ne veut arrêter le match, ils veulent tous le tirer. Donc pourquoi revenir sur le résultat au final ? Et puis les médailles, elles sont chez nous ».