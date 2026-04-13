CAN 2025 : La polémique relancée avec cette annonce surprise d’un joueur du Sénégal !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Près de 3 mois après, on parle encore de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc. Il faut dire que le scénario de cette rencontre a été rocambolesque et la polémique n'en finit pas depuis. De nouvelles déclarations continuent d'ailleurs de tomber et voilà qu'un joueur des Lions de la Teranga vient de faire une nouvelle annonce sur ce match qui fait tant parler.

Qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations ? Sur le terrain, le 18 janvier dernier, c'est le Sénégal qui l'avait emporté face au Maroc aux termes des prolongations. Mais voilà que depuis, les Lions de la Teranga ont été déchus de leur titre au profit des Lions de l'Atlas. En effet, le Sénégal a été donné perdant sur tapis vert de cette finale de la CAN à la suite de cette scène complètement lunaire à la fin du temps règlementaire où les joueurs sénégalais étaient alors sortis du terrain, et rentrés au vestiaire pour certains, pour protester contre un penalty sifflé en faveur du Maroc.

CAN 2025 - Maroc/Sénégal : Une nouvelle finale sur «terrain neutre» ? Le scénario évoqué pour régler le scandale https://t.co/JdopREJApF — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« C'est faux » Cette scène a été incroyable et les images de celle-ci ont fait le tour du monde. Mais voilà que quasiment 3 mois après, on en parle encore. Et c'est Edouard Mendy, gardien du Sénégal, qui a fait une annonce sur ce qui est arrivé à ce moment là. Alors qu'on a reproché aux Sénégalais d'être sortis du terrain, le portier des Lions de la Teranga a fait savoir à l'occasion de TheMoShowProd : « Les gens disaient qu’on avait tous quitté le terrain lors de la finale, mais c’est faux. Il y avait encore des joueurs sur le terrain ».