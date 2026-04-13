CAN 2025 : La polémique relancée avec cette annonce surprise d’un joueur du Sénégal !

Près de 3 mois après, on parle encore de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc. Il faut dire que le scénario de cette rencontre a été rocambolesque et la polémique n'en finit pas depuis. De nouvelles déclarations continuent d'ailleurs de tomber et voilà qu'un joueur des Lions de la Teranga vient de faire une nouvelle annonce sur ce match qui fait tant parler.
Qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations ? Sur le terrain, le 18 janvier dernier, c'est le Sénégal qui l'avait emporté face au Maroc aux termes des prolongations. Mais voilà que depuis, les Lions de la Teranga ont été déchus de leur titre au profit des Lions de l'Atlas. En effet, le Sénégal a été donné perdant sur tapis vert de cette finale de la CAN à la suite de cette scène complètement lunaire à la fin du temps règlementaire où les joueurs sénégalais étaient alors sortis du terrain, et rentrés au vestiaire pour certains, pour protester contre un penalty sifflé en faveur du Maroc.
« C'est faux »
Cette scène a été incroyable et les images de celle-ci ont fait le tour du monde. Mais voilà que quasiment 3 mois après, on en parle encore. Et c'est Edouard Mendy, gardien du Sénégal, qui a fait une annonce sur ce qui est arrivé à ce moment là. Alors qu'on a reproché aux Sénégalais d'être sortis du terrain, le portier des Lions de la Teranga a fait savoir à l'occasion de TheMoShowProd : « Les gens disaient qu’on avait tous quitté le terrain lors de la finale, mais c’est faux. Il y avait encore des joueurs sur le terrain ».
« La seule issue pour s’en sortir pour moi c’est que... »
La polémique est donc encore loin d'être terminée entre le Maroc et le Sénégal. Mais comment remédier à celle-ci ? Raymond Domenech avait dernièrement proposé une solution, expliquant alors : « Il y a une seule solution pour sortir de cette crise, parce que c’est une vraie crise, il va qu’ils récupèrent les médailles, qu’ils aillent chercher la coupe au Sénégal, ça va être compliqué. La seule issue pour s’en sortir pour moi c’est que le Maroc soit un peu plus grand et décide “non ce n’est pas possible, le résultat sportif était sur le terrain, on ne veut pas en entendre parler”. Les joueurs ont perdu sur le terrain. Le résultat sportif il est là. D’eux-mêmes, les dirigeants de la fédération marocaine doivent dire stop c’est de la folie ».