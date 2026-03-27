CAN 2025 - Maroc : Le Sénégal menacé publiquement avec des «représailles» ?

Dernièrement, un coup de tonnerre est venu modifier le résultat de la finale de la CAN 2025. Le Maroc a finalement été déclaré vainqueur sur tapis vert, mais l’histoire ne s’arrête pas là, car le Sénégal est bien décidé à garder le trophée. Les Lions de la Téranga pourraient d’ailleurs frapper fort dès ce samedi, mais cela ne plaît pas du tout aux Marocains. Explications.
Le dimanche 18 janvier, le Maroc et le Sénégal s’affrontaient en finale de la CAN 2025. Une rencontre à suspense, qui s’est finalement terminée en prolongations, avec la victoire de l’équipe de Pape Thiaw grâce à un but de l’ancien joueur de l’OM Pape Gueye. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, mais une décision a tout changé.
Le Maroc finalement déclaré vainqueur
Alors que la compétition était terminée depuis longtemps, la CAF a finalement décidé de donner la victoire au Maroc. Les Sénégalais ont perdu la rencontre 3-0 sur tapis vert pour être sortis du terrain pendant plusieurs minutes lors de la finale quand l’arbitre de la rencontre avait accordé un penalty aux Lions de l’Atlas. Une décision qui a fait polémique, mais l’équipe de Pape Thiaw ne compte pas en rester là.
Le Maroc menace le Sénégal
Le Sénégal a bien entendu lancé des démarches pour tenter de faire changer cette décision, mais dès ce samedi un évènement pourrait rajouter de l’huile sur le feu. En effet, les Lions de la Téranga reçoivent le Pérou samedi à 17H au Stade de France et ils comptent à cette occasion présenter le trophée de la CAN devant leurs supporters. Une décision qui ne plait pas du tout au Maroc, qui par l’intermédiaire de Me Mourad Elajouti, président du club des avocats au Maroc (qui a posté une série de messages sur X), a menacé de représailles le Sénégal. « Nous avons adressé ce matin deux mises en demeure formelles à la Société d’Exploitation Stade de France ainsi qu’au groupe GLEvents. En prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe », a notamment écrit Me Mourad Elajouti. Reste à voir si les Lions de la Téranga vont donc passer à l’acte.