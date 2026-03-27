CAN 2025 - Maroc : Le Sénégal menacé publiquement avec des «représailles» ?

Alexis Brunet

Dernièrement, un coup de tonnerre est venu modifier le résultat de la finale de la CAN 2025. Le Maroc a finalement été déclaré vainqueur sur tapis vert, mais l’histoire ne s’arrête pas là, car le Sénégal est bien décidé à garder le trophée. Les Lions de la Téranga pourraient d’ailleurs frapper fort dès ce samedi, mais cela ne plaît pas du tout aux Marocains. Explications.

Le dimanche 18 janvier, le Maroc et le Sénégal s’affrontaient en finale de la CAN 2025. Une rencontre à suspense, qui s’est finalement terminée en prolongations, avec la victoire de l’équipe de Pape Thiaw grâce à un but de l’ancien joueur de l’OM Pape Gueye. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, mais une décision a tout changé.

1/5 Nous avons adressé ce matin deux mises en demeure formelles à la Société d’Exploitation @StadeFrance ainsi qu’au groupe @GLEvents. En prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe.#onchomepas 😉 #senegal — Mourad Elajouti (@Elajouti) March 27, 2026

Le Maroc finalement déclaré vainqueur Alors que la compétition était terminée depuis longtemps, la CAF a finalement décidé de donner la victoire au Maroc. Les Sénégalais ont perdu la rencontre 3-0 sur tapis vert pour être sortis du terrain pendant plusieurs minutes lors de la finale quand l’arbitre de la rencontre avait accordé un penalty aux Lions de l’Atlas. Une décision qui a fait polémique, mais l’équipe de Pape Thiaw ne compte pas en rester là.