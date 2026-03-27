«Ils sont tous bidons» : La colère de Jérôme Rothen sur RMC !

Ce jeudi, Jérôme Rothen était présent dans l'émission Rothen s'enflamme. Et l'ancien milieu gauche du PSG, désormais consultant chez RMC Sport, a laissé éclater sa colère. En effet, Jérôme Rothen s'en est pris à des personnes influentes du football français, estimant qu'ils étaient « tous bidons ».
Sur demande du PSG, la LFP a reporté le choc face au RC Lens, qui était programmé entre les matchs aller et retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Jérôme Rothen a fait part de son agacement, s'en prenant aux têtes pensantes de la LFP.
«On est condamné avec ces gens-là»
« Le report de PSG-Lens ? Non, je ne suis pas surpris. Avec ces gens-là au comité... Quand tu vois la liste de ceux qui ont voté, je me dis que c'est normal qu'il y ait un décalage avec ce qu'on pense nous les anciens joueurs et les amoureux du football, parce que l'ensemble de toute la cellule Rothen s'enflamme a beaucoup d'expérience. On sait de quoi on parle quand on parle de report, de qualité, d'attractivité ou de suspense de match. (...) Mais la LFP, c'est quoi leur but ? De protéger le championnat de France avant tout, avant de nous parler de la vitrine européenne, de l'indice UEFA... Mais ça, c'est de la gnognotte. Et ça ne m'étonne pas quand on voit le comité. Et aujourd'hui, on est condamné à subir ce genre d'initiative, parce que, de toute façon, ils sont incapables de prendre de bonnes décisions, pour aller dans le sens de l'attractivité de notre championnat », a pesté Jérôme Rothen, avant d'aller plus loin.
«C'est grâce au PSG qu'ils sont en vie»
« On est condamné avec ces gens-là, parce qu'ils sont bidons. ll n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont tous bidons. Le championnat, ils vaut 0. Il n'y a plus d'attractivité, plus de suspense, donc tu fais plaisir au champion d'Europe. Mais heureusement qu'ils sont là le PSG, parce que eux les maintiennent en vie. C'est grâce au PSG qu'ils sont en vie, parce que si le PSG ne ramenait pas autant de points UEFA, je peux te dire que là-bas, ce serait la bérézina. Déjà, ça l'est en Ligue 1, et heureusement que le PSG arrive, avec des résultats incroyables en Coupe d'Europe, à te maintenir 5ème. Sans le PSG, je vous rassure Monsieur Labrune et compère, on serait 8ème. Et ça, c'est honteux », a balancé Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport.