«Ils sont tous bidons» : La colère de Jérôme Rothen sur RMC !

Amadou Diawara

Ce jeudi, Jérôme Rothen était présent dans l'émission Rothen s'enflamme. Et l'ancien milieu gauche du PSG, désormais consultant chez RMC Sport, a laissé éclater sa colère. En effet, Jérôme Rothen s'en est pris à des personnes influentes du football français, estimant qu'ils étaient « tous bidons ».

Sur demande du PSG, la LFP a reporté le choc face au RC Lens, qui était programmé entre les matchs aller et retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Jérôme Rothen a fait part de son agacement, s'en prenant aux têtes pensantes de la LFP.

"Je me régalais de voir ce choc entre Lens et le PSG. En terme d'attractivité, c'était génial de vivre ça... Je comprends le PSG, c'était légitime de demander le report. Mais quel est le but de la LFP ? Protéger le championnat." @RothenJerome sur le report de Lens - PSG. pic.twitter.com/jYtL6Wf4mc — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 26, 2026

«On est condamné avec ces gens-là» « Le report de PSG-Lens ? Non, je ne suis pas surpris. Avec ces gens-là au comité... Quand tu vois la liste de ceux qui ont voté, je me dis que c'est normal qu'il y ait un décalage avec ce qu'on pense nous les anciens joueurs et les amoureux du football, parce que l'ensemble de toute la cellule Rothen s'enflamme a beaucoup d'expérience. On sait de quoi on parle quand on parle de report, de qualité, d'attractivité ou de suspense de match. (...) Mais la LFP, c'est quoi leur but ? De protéger le championnat de France avant tout, avant de nous parler de la vitrine européenne, de l'indice UEFA... Mais ça, c'est de la gnognotte. Et ça ne m'étonne pas quand on voit le comité. Et aujourd'hui, on est condamné à subir ce genre d'initiative, parce que, de toute façon, ils sont incapables de prendre de bonnes décisions, pour aller dans le sens de l'attractivité de notre championnat », a pesté Jérôme Rothen, avant d'aller plus loin.