«Vous prenez les gens pour des co**» : L’info sur Kylian Mbappé qui fait halluciner Rothen

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a fait son retour sur les terrains depuis, Kylian Mbappé a été victime d’une improbable erreur de diagnostic concernant sa blessure au genou, comme l’a expliqué le journaliste Daniel Riolo. Une erreur dont la responsabilité revient au staff médical du Real Madrid et à laquelle Jérôme Rothen a du mal à croire.

Comme l’a confié Kylian Mbappé, son genou va mieux et il a désormais « récupéré à 100%. J’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris, et on a pu trouver ensemble le meilleur plan pour revenir au meilleur niveau, pour être en forme sur la fin de saison avec le Real Madrid et à la Coupe du monde. » En effet, le capitaine de l’équipe de France a dû se rendre à Paris pour faire examiner son genou, après une improbable erreur du staff médical du Real Madrid.

Virée par le Real Madrid, elle règle ses comptes grâce à Kylian Mbappé https://t.co/XWvKEY9pQP — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Ils ont ausculté le mauvais genou au Real » « On sait qu’il y a eu un mauvais diagnostic posé à Madrid, puisque ça ne lui a pas plu, visiblement il était même en colère. Donc il est venu consulter un médecin, qui a visiblement constaté qu’à Madrid on avait mal travaillé », a révélé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real. »