Kylian Mbappé : L'accusation qui est tombée sur RMC après son départ du PSG

Axel Cornic

Véritable machine à buts depuis le début de la saison, Kylian Mbappé ne fait pas l’unanimité du côté de l’Espagne. La star du Real Madrid est très critiquée par la presse espagnole en ce moment et sa récente blessure au genou n’a en rien arrangé les choses.

Tout le monde pensait que Kylian Mbappé allait exploser avec son transfert au Real Madrid. Mais pour le moment, on reste sur notre faim. L’attaquant continue d’aligner des statistiques hallucinantes sur le plan individuel, mais reste pourtant le joueur le plus critiqué en Espagne. Il lui est notamment reproché de ne pas faire assez d’efforts pour le collectif, ce qui n’est pas sans rappeler un passé pas si lointain.

Zinedine Zidane : «Zéro coui***», le coup de gueule lâché qui concerne son arrivée en équipe de France https://t.co/cUDMSkwVnX — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Je vois tellement le copié-collé de ce qu’on lui reprochait avant son départ du PSG » Lorsqu’il était au PSG, Kylian Mbappé vivait exactement la même situation, avec une avalanche de buts, mais un comportement assez agaçant sur le terrain. « Je vois tellement le copié-collé de ce qu’on lui reprochait avant son départ du PSG » a confié Pierre Dorian, dans le Super Moscato Show. « A un moment, à 27 ans, pourquoi il ne se remet pas en question ? C’est ça qui m’étonne. Une fois ça peut être un hasard ou la faute de l’autre, mais deux fois dans deux clubs qui ont des moyens illimités, qui ont les mêmes problèmes ».