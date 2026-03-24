C’est fini pour Kylian Mbappé : Le Real Madrid a déjà trouvé mieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours convalescent, Kylian Mbappé n'était pas titulaire contre l'Atlético de Madrid dimanche soir. Entré en jeu, le Français n'a clairement pas convaincu lors de ses 30 minutes sur la pelouse, au point de se faire fracasser par la presse espagnole qui a trouvé son successeur.

Remplaçant au coup d'envoi du derby contre l'Altético de Madrid, Kylian Mbappé est entré en jeu peu après l'heure de jeu. Mais malgré la victoire du club merengue contre les Colchoneros (3-2), l'attaquant français a été largement pointé du doigt après sa prestation jugée nonchalante, au point que certains journalistes espagnols se tournent désormais vers Vinicius Junior à l'image de l'éditorialiste de AS, Tomas Roncero.

💥 EL 'PALO' de @jpedrerol a KYLIAN es LEGENDARIO:



🔥 "El Madrid ha terminado con 9 jugadores: sin Valverde... NI MBAPPÉ". pic.twitter.com/6GLuCzHm8w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 22, 2026

Mbappé prend cher en Espagne « Il est entré en jeu pendant 25 minutes et n'a rien fait d'autre que de flâner sur la pelouse du Bernabéu. Kylian est incroyablement talentueux, mais il lui manque l'empathie nécessaire pour comprendre ce dont ce club a besoin pour créer un véritable lien avec lui et conquérir le cœur des supporters madrilènes. Vini peut commettre des erreurs, mais il les commet avec cœur. Kylian est tellement détaché dans ses gestes que le public du Bernabéu ne sait plus quoi penser de lui. Il est capable de marquer des tonnes de buts, mais pendant ces 25 minutes, il n'a absolument pas pressé les attaques de l'Atlético, malgré l'infériorité numérique, ce qui a déplu aux supporters. Mbappé doit revoir son attitude, et son ami Vinicius lui a montré la voie », assure-t-il dans son édito pour AS.