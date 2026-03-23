Au Real Madrid, «ils ne savent plus quoi penser de lui» : Kylian Mbappé menacé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un retour au bercail qu’il avait sans doute imaginé autrement. Ayant pris part au derby madrilène face à l’Atletico dans l’antre du Santiago Bernabeu dimanche, Kylian Mbappé est passé au travers avec au passage de grands manquements collectifs qui semblent avoir particulièrement irrités la communauté du Real Madrid comme révélé à la télévision.

Une nouvelle victoire pour le Real Madrid dans une semaine qui s’annonçait sur le papier très délicate à gérer. Et ce, en raison du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (2-1) ainsi que la visite de l’Atletico de Madrid au Santiago Bernabeu. Dimanche soir, les Merengue ont pris le meilleur sur leurs voisins que sont les Colchoneros. Une confrontation qui a cette fois tournée en faveur du Real Madrid (3-2) après une déroute en septembre dernier (5-2) pendant la phase aller de la Liga.

😱 "ARBELOA CASI PIERDE LALIGA por METER A MBAPPÉ".



El @jpedrerol más duro, en #ChiringuitoDerbi. pic.twitter.com/FihEsApCGc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 23, 2026

«Vini peut commettre des erreurs, mais il les commet avec cœur» Blessé au genou pendant plus de trois semaines, Kylian Mbappé a retrouvé le Santiago Bernabeu dimanche en remplaçant Thiago Pitarch à la 64ème minute de jeu. La prestation collective du capitaine de l’équipe de France n’a pas été digne aux yeux des socios madrilènes d’après le journaliste d’AS : Tomas Roncero. « Il est entré en jeu pendant 25 minutes et n'a rien fait d'autre que de flâner sur la pelouse du Bernabéu. Kylian est incroyablement talentueux, mais il lui manque l'empathie nécessaire pour comprendre ce dont ce club a besoin pour créer un véritable lien avec lui et conquérir le cœur des supporters madrilènes. Vini peut commettre des erreurs, mais il les commet avec cœur ».