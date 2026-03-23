Au Real Madrid, «ils ne savent plus quoi penser de lui» : Kylian Mbappé menacé ?

Un retour au bercail qu’il avait sans doute imaginé autrement. Ayant pris part au derby madrilène face à l’Atletico dans l’antre du Santiago Bernabeu dimanche, Kylian Mbappé est passé au travers avec au passage de grands manquements collectifs qui semblent avoir particulièrement irrités la communauté du Real Madrid comme révélé à la télévision.
Une nouvelle victoire pour le Real Madrid dans une semaine qui s’annonçait sur le papier très délicate à gérer. Et ce, en raison du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (2-1) ainsi que la visite de l’Atletico de Madrid au Santiago Bernabeu. Dimanche soir, les Merengue ont pris le meilleur sur leurs voisins que sont les Colchoneros. Une confrontation qui a cette fois tournée en faveur du Real Madrid (3-2) après une déroute en septembre dernier (5-2) pendant la phase aller de la Liga.
«Vini peut commettre des erreurs, mais il les commet avec cœur»
Blessé au genou pendant plus de trois semaines, Kylian Mbappé a retrouvé le Santiago Bernabeu dimanche en remplaçant Thiago Pitarch à la 64ème minute de jeu. La prestation collective du capitaine de l’équipe de France n’a pas été digne aux yeux des socios madrilènes d’après le journaliste d’AS : Tomas Roncero. « Il est entré en jeu pendant 25 minutes et n'a rien fait d'autre que de flâner sur la pelouse du Bernabéu. Kylian est incroyablement talentueux, mais il lui manque l'empathie nécessaire pour comprendre ce dont ce club a besoin pour créer un véritable lien avec lui et conquérir le cœur des supporters madrilènes. Vini peut commettre des erreurs, mais il les commet avec cœur ».
«Il n'a absolument pas pressé les attaques de l'Atlético, malgré l'infériorité numérique, ce qui a déplu aux supporters»
Participant à l’après-match de Real Madrid - Atletico sur El Chiringuito, Tomas Roncero fait part d’un début d’interrogations dans le public du club merengue au sujet de Mbappé aux antipodes de Vinicius Jr. « Kylian est tellement détaché dans ses gestes que le public du Bernabéu ne sait plus quoi penser de lui. Il est capable de marquer des tonnes de buts, mais pendant ces 25 minutes, il n'a absolument pas pressé les attaques de l'Atlético, malgré l'infériorité numérique, ce qui a déplu aux supporters. Mbappé doit revoir son attitude, et son ami Vinicius lui a montré la voie ».