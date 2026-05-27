Un joueur annonce que son coéquipier va signer au PSG : «Je suis persuadé à 100% qu'il ira»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En attendant l'ouverture du mercato, le PSG a placé ses pions en coulisses sur plusieurs dossiers, y compris au sujet du jeune milieu offensif russe Aleksey Batrakov. D'ailleurs, l'un de ses coéquipiers au Lokomotiv Moscou Anton Mitryushkin vend la mèche au sujet de son avenir et annonce qu'il signera au PSG.

Cela fait désormais quelques semaines que le nom du milieu offensif du Lokomotiv Moscou, Aleksey Batrakov, circule au PSG. Son agent, Vladimir Kuzmichev, confirmait d'ailleurs qu'un transfert était possible cet été. « C'est très simple. Si une offre intéressante se présente d'un grand club d'un championnat de haut niveau, participant aux compétitions européennes, et que tout le monde est satisfait, il serait évidemment ravi de tester ses compétences au niveau supérieur. Il est conscient d'avoir déjà fait ses preuves en Russie. La prochaine étape devrait donc se dérouler en Europe », confie-t-il auprès de Sport Day by Day.

Batrakov vers le PSG ? Et l'avenir d'Aleksey Batrakov continue de faire parler en Russie, et au sein même du vestiaire du Lokomotiv Moscou. Le capitaine du club moscovite, Anton Mitryushkin est même convaincu que son jeune coéquipier évoluera au PSG la saison prochaine. « L'avenir de Batrakov ? On espère que tout se passera bien ! On ne commente pas les rumeurs au sein de l'équipe, mais évidemment, tout le monde l'espère. Un transfert au PSG serait une aubaine pour tous. Je suis persuadé à 100% que Batrakov ira au PSG », a-t-il confié au micro de Legalbet.