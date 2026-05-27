Transfert à 100M€ : Le rêve qui pourrait plomber un coup de longue date du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG pourrait apporter quelques retouches à l’effectif de Luis Enrique. L’entraîneur parisien pourrait notamment compter sur l’arrivée d’une nouvelle arme offensive et le club de la capitale ferait notamment les yeux doux à Yan Diomandé. Le fait est que l’international ivoirien du RB Leipzig rêverait de jouer ailleurs qu’au PSG, ce qui pourrait alors tout chambouler.

L’attaque du PSG pourrait connaitre quelques changements à l’occasion du prochain marché des transferts. Alors qu’on parle de la possibilité que Gonçalo Ramos et Bradley Barcola s’en aillent, le club de la capitale compterait bien compenser ces départs. En ce sens, il a notamment été question d’un intérêt du PSG pour Julian Alvarez (Atlético de Madrid) ou encore Yan Diomandé (RB Leipzig). Mais voilà que pour s’offrir l’un ou l’autre, il faudra sortir le chéquier, on parle notamment d’au moins 100M€ pour l’international ivoirien.

« Si Liverpool met l’argent, il ira à Liverpool » Financièrement, le PSG est capable d’assumer un tel transfert pour Yan Diomandé. Mais voilà que le club de la capitale n’aurait pas totalement son sort entre ses mains compte tenu du rêve du joueur du RB Leipzig. En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste Loïc Tanzi a expliqué sur ce dossier Diomandé : « Yan Diomandé, une idée cohérente pour le PSG de Luis Enrique ? Il coche toutes les cases souhaitées par Luis Campos et Luis Enrique. Ça discute avec l’entourage depuis un bout de temps pour Luis Campos. Il est jeune, c’est un jouer offensif et c’est un joueur que Luis Enrique peut modeler. Ça doit faire des mois que ça discute entre Luis Campos et son entourage. (…) Son rêve c’est de jouer à Liverpool. Si Liverpool met l’argent, il ira à Liverpool ».