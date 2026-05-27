Mercato - OM : Transfert de Greenwood, le rebondissement que personne n’a vu venir ?

Axel Cornic

Plus grosse valeur de l’effectif, Mason Greenwood a des grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. L’ailier de 24 ans semble déjà avoir plusieurs options sérieuses comme l’AS Roma en Serie A, mais son avenir pourrait bien nous réserver une très grosse surprise.

Suivi depuis son plus jeune âge, Mason Greenwood commence à peine à confirmer tous les espoirs placés en lui. Il faut dire que son début de carrière n’a pas du tout été un long fleuve tranquille, avec ses problèmes avec la justice anglaise qui l’ont clairement plombé. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs si un jeune de son talent s’est retrouvé à rejoindre l’OM, en 2024.

« Son passé avec la justice anglaise ? Ça a été l’une des raisons qui a poussé la Juventus à l’écarter » A l’époque, Manchester United souhaitait absolument se débarrasser d’un joueur devenu gênant après les accusations de violences et de tentative de viol de sa compagne, en 2022. Et ils sont nombreux à avoir écarté l’idée de le recruter, justement à cause de son passé compliqué. « Son passé avec la justice anglaise ? Ça a été l’une des raisons qui a poussé la Juventus à l’écarter » a révélé Fabiana Della Vella journaliste de La Gazzetta dello Sport. « Ils ont sérieusement pensé à lui, mais ce genre de choses avaient finalement pesé au sein du club ».