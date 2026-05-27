UBB : La réponse de Matthieu Jalibert sur Instagram à une provocation venue de Nouvelle-Zélande

Axel Cornic

Pour la deuxième saison de suite, l’Union Bordeaux-Bègles a réussi à remporter la Champions Cup, battant le Leinster en finale le 23 mai dernier (19-41). Un sacré exploit, mais qui ne semble pas vraiment impressionner dans l’hemisphere sud, où certains pensent que Matthieu Jalibert et ses coéquipiers ne feraient pas le poids contre les équipes de Super Rugby.

A Bordeaux, c’est la fête depuis trois jours. Alors que les Girondins ont disparu de la scène sportive, c’est l’UBB qui fait briller la ville avec un deuxième titre consécutif en Champions Cup. Et les joueurs n’ont pas boudé leur plaisir, puisqu’on les voit encore célébrer dans les différentes vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

« Les Hurricanes de 2026 écraseraient sans doute Bordeaux » Ils semblent toutefois avoir fait une parenthèse dans ces festivités pour répondre à une provocation venue de Nouvelle-Zélande. Via son compte X, le journaliste Ben Smith a en effet laissé entendre que l’UBB se ferait écraser face aux Hurricanes, actuels leaders du Super Rugby. « Honnêtement, les Hurricanes de 2026 écraseraient sans doute le brillant Bordeaux lors d'une confrontation directe » a expliqué la plume de RugbyPass. « Une puissance offensive indéniable devant (...) le meilleur deuxième-ligne du monde (...) le meilleur numéro 9 du monde, Cam Roigard, Ruben Love, et le meilleur numéro 12 du monde, Jordie Barrett (...) Un encadrement intelligent et des stratégies brillantes. La meilleure équipe de club à suivre actuellement ».