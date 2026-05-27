Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian, c’est validé : «Ils vont parfaitement ensemble»

Depuis plusieurs mois maintenant, les rumeurs de couple entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian agitent la toile. Le septuple champion du monde de F1 et la femme d’affaires de 45 ans ne se quittent plus depuis février dernier. Un ami de longue date de la superstar américaine a d’ailleurs validé la relation qu’ils entretiennent.
Plus de 10 ans après sa dernière relation officielle avec la chanteuse Nicole Scherzinger, Lewis Hamilton a enfin retrouvé l’amour. Le septuple champion du monde de F1 s’est en effet engagé dans une relation amoureuse avec Kim Kardashian depuis quelques mois maintenant. Les deux stars ne cessent d’agiter la toile, entre rumeurs et apparitions remarquées. Un ami de longue date de la femme d’affaires de 45 ans a d’ailleurs validé la nature de la relation entre la superstar américaine et le pilote de Ferrari.
«Ils forment un couple magnifique»
« Je trouve qu’ils forment un couple magnifique. Ils vont parfaitement ensemble. Ils sont comme un bon yin et un bon yang. J’ai rencontré Lewis il y a quelque temps. Je trouve qu’ils sont très cool, ils sont tous les deux très cool. Très stylés » a expliqué Jonathan Cheban dans un entretien accordé au Daily Mail.
Lewis Hamilton et Kim Kardashian ne se quittent plus depuis février
Il faut dire que depuis février dernier, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ne se quittent plus. Après leurs séjours dans les Cotswolds en Angleterre et à Paris, les deux stars ont fait une apparition remarquée lors du Super Bowl. Le Britannique et l’Américaine se sont ensuite accordés des escapades en Arizona ou encore à Tokyo au Japon. Ils ont ensuite été photographiés en train de s’embrasser sur une plage à Malibu. Et récemment, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont été aperçus main dans la main à Broadway. La nature de leur relation ne fait plus aucun doute désormais. Et même dans le cercle proche de la superstar américaine, on semble approuver son couple avec le pilote de 41 ans.