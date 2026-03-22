Kylian Mbappé et Ester Exposito : Le nouveau cliché qui agite la toile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, la vie privée de Kylian Mbappé agite la toile. Revenu à Paris afin de passer des examens médicaux au cours du mois de mars, le Français a été aperçu accompagné de la célèbre actrice espagnole Ester Exposito. Ce dimanche soir, un nouveau cliché révélé semble confirmer la nature de leur relation et fait déjà beaucoup parler.

Souvent discret concernant sa vie privée, Kylian Mbappé a été au cœur de l’actualité ces dernières semaines. Et pour cause, certains clichés ont émergé sur internet, révélant l’attaquant français accompagné de l’actrice espagnole Ester Exposito à Paris. Connue mondialement pour son rôle dans la série « Elite » diffusée sur Netflix, cette dernière a été aperçue à plusieurs reprises avec la star du Real Madrid. Dernièrement, le journaliste espagnol Roberto Antolín a lâché quelques révélations croustillantes concernant la nature de cette relation.

Ester Exposito 🇪🇸 est en tribunes ce soir pour le derby de Madrid. 👀😁 pic.twitter.com/9udXp1PemU — Actu Foot (@ActuFoot_) March 22, 2026

Mbappé et Ester Exposito en couple ? « Ce qu’on m’a dit est terrible : la relation d’Ester Expósito avec Mbappé a commencé alors qu’elle sortait avec l’acteur Nicolás Furtado. Ester et Kylian ont commencé à se parler entre 2021 et 2023, alors qu'elle était en couple avec l'acteur. À cette époque, elle fréquentait le footballeur français, et je peux vous dire qu'ils avaient même prévu de se rencontrer. Ester voyait Kylian Mbappé en secret. Il semblerait que l'actrice ait trompé Nico Furtado avec le footballeur du Real Madrid. Je le répète, cette relation n'est pas nouvelle », a-t-il confié il y a quelques jours dans l’émission Mitre Live.