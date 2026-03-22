Zidane à la place de Deschamps : Le dernier détail à régler pour son arrivée en équipe de France !

Alexis Brunet

Plus les jours passent, plus Zinédine Zidane se rapproche inlassablement de l’équipe de France. Pour le moment rien n’est officiel, mais l’ancien coach du Real Madrid devrait bel et bien remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus. Aux dernières nouvelles, un dernier détail bloquerait encore la conclusion d’un accord total entre les différentes parties.

La Coupe du monde 2026 est attendue avec impatience par tous les suiveurs de l’équipe de France. Didier Deschamps doit lui aussi avoir hâte, mais les sentiments de ce dernier doivent être un peu plus contrastés. En effet, cela sera la dernière compétition du champion du monde 1998 à la tête des Bleus, lui qui a pris son poste en 2012 et qui avait alors succédé à Laurent Blanc.

Succession de Deschamps : Zidane n’est pas le seul à rêver du poste, «je connais le nom du futur sélectionneur» https://t.co/Vw3l3gqQTV — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Accord verbal pour Zidane Didier Deschamps a déjà annoncé depuis plusieurs mois qu’il s’arrêterait après la Coupe du monde 2026, mais pour le moment son successeur n’est pas encore connu. Le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance, mais l’ancien coach du Real Madrid n’a pas officiellement signé. Toutefois, à en croire les informations du Parisien, le joueur passé par Bordeaux aurait conclu un accord verbal avec la FFF il y a de cela déjà plusieurs semaines.