Zidane à la place de Deschamps : Le dernier détail à régler pour son arrivée en équipe de France !

Plus les jours passent, plus Zinédine Zidane se rapproche inlassablement de l’équipe de France. Pour le moment rien n’est officiel, mais l’ancien coach du Real Madrid devrait bel et bien remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus. Aux dernières nouvelles, un dernier détail bloquerait encore la conclusion d’un accord total entre les différentes parties.
La Coupe du monde 2026 est attendue avec impatience par tous les suiveurs de l’équipe de France. Didier Deschamps doit lui aussi avoir hâte, mais les sentiments de ce dernier doivent être un peu plus contrastés. En effet, cela sera la dernière compétition du champion du monde 1998 à la tête des Bleus, lui qui a pris son poste en 2012 et qui avait alors succédé à Laurent Blanc.
Accord verbal pour Zidane
Didier Deschamps a déjà annoncé depuis plusieurs mois qu’il s’arrêterait après la Coupe du monde 2026, mais pour le moment son successeur n’est pas encore connu. Le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance, mais l’ancien coach du Real Madrid n’a pas officiellement signé. Toutefois, à en croire les informations du Parisien, le joueur passé par Bordeaux aurait conclu un accord verbal avec la FFF il y a de cela déjà plusieurs semaines.
Un dernier détail à régler pour l’arrivée de Zidane
Si pour le moment Zinédine Zidane n’a pas signé le moindre contrat avec la FFF, c’est qu’il reste encore quelques détails à régler pour que tout le monde soit d’accord. Toujours selon Le Parisien, l’ancien entraîneur du Real Madrid souhaiterait notamment un staff plus étoffé que celui de Didier Deschamps. La question du nombre d’adjoints serait au centre des négociations. Il y a toutefois de fortes chances pour que cela soit réglé prochainement et Zizou devrait donc devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Comme l’a affirmé Philippe Diallo, le nom du successeur de Deschamps ne sera communiqué qu’après la Coupe du monde 2026, qui se terminera le 19 juillet.