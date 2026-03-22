Griezmann : Ses successeurs trouvés en équipe de France, Deschamps dévoile deux noms 

Alexis Brunet

Il y a déjà un moment, Antoine Griezmann annonçait malheureusement la fin de sa carrière en équipe de France, laissant un immense vide. Toutefois, depuis, de nouveaux visages sont apparus pour le plus grand plaisir de Didier Deschamps. Le sélectionneur a d’ailleurs dévoilé les noms des successeurs du joueur de l’Atlético de Madrid.

Dans quelques mois, l’équipe de France disputera la Coupe du monde 2026. Une compétition spéciale car cela sera la dernière de Didier Deschamps, mais cela sera également la première sans Antoine Griezmann depuis l’Euro 2012. Le joueur de 35 ans avait annoncé le 30 septembre 2024 sa retraite internationale, mais il joue toujours du côté de l’Atlético de Madrid.

« Avec Rayan Cherki, il y a des moments où j’ai envie de lui crier dessus, et d’autres où j’ai envie de l’embrasser. »



Pep Guardiola évoque sa relation particulière avec le jeune français. @BastienAL pic.twitter.com/JJwZLOJRcS — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 4, 2026

Deschamps annonce les successeurs de Griezmann L’équipe de France devra donc faire sans Antoine Griezmann lors de la Coupe du monde, mais certains joueurs ont des profils qui rappellent étrangement le champion du monde 2018. Dans Téléfoot, Didier Deschamps a d’ailleurs dévoilé les deux possibles successeurs du milieu offensif de 35 ans. « Griezmann me manque-t-il ? Je ne peux pas dire qu’il manque, mais il a marqué l’histoire. Sur un plan humain, par rapport à moi et la relation que j’avais, il était là dès le départ. Il a connu que moi comme sélectionneur. J’avais une relation particulière avec Antoine. Mais aujourd’hui, dans ce registre-là, il y a 2 joueurs qui ont un profil un peu similaire, c’est Olise et Cherki. »