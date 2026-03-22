«Des magouilles» dénoncées à la CAN 2025 : Les explications après la sortie qui a fait du bruit

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une sanction à laquelle personne n'était préparée. Deux mois après la fin de la Coupe d'Afrique des nations qui avait vu le Sénégal être sacré champion du continent, le Maroc héritait finalement du titre après la décision de la Cour d'appel de la CAF, très commentée dans le monde du football depuis jusqu'à évoquer des « magouilles » au sein des instances...

Le rideau est tombé sur la Coupe d'Afrique des nations le 18 janvier 2026 avec un dénouement rocambolesque en finale. Un but du Sénégal refusé par l'arbitre en toute fin de match pour une faute sur le défenseur marocain Achraf Hakimi. Un penalty accordé par la VAR après une intervention jugée illicite sur Brahim Diaz seulement quelques minutes plus tard. Ce qui avait engendré la colère des Lions de la Teranga qui, un par un, quittaient tous le terrain avant de revenir quelques minutes plus tard. Penalty raté par Diaz et le Sénégal l'emportait en prolongations grâce à un coup de canon de l'extérieur de la surface signé Pape Gueye (1-0).

🚨🚨 Claude Le Roy : « 𝗢𝗡 𝗔 𝗟'𝗜𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 🇲🇦 𝗣𝗘𝗨𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗦𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗘𝗧𝗧𝗥𝗘.



Le Maroc est allé chercher cette victoire sur tapis vert : ce n'est que le début de l'affaire !!! »



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«J’en veux à deux personnages sombres pour moi qui sont le président de la CAF et le président de la FIFA» Néanmoins, la Cour d'appel de la Confédération africaine du football a livré son verdict cette semaine en disqualifiant le Sénégal faisant du Maroc le vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations. « Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ». Une décision qui a fait énormément parler dont Claude Le Roy, figure forte du football africain de ces dernières décennies, qui dénonçait des « magouilles » sur le plateau de L'Equipe du soir. Quelques jours sont passés depuis cette sortie médiatique, de quoi permettre à Le Roy de revenir sur ses propos. « La façon dont les gens ont perçu ce que j’avais dit sur la finale de la Coupe d’Afrique des nations… Moi j’en veux à deux personnages sombres pour moi qui sont le président de la CAF et le président de la FIFA, mais surtout pas au Maroc qui n’était absolument pour rien dans toute cette affaire-là ».