Cristiano Ronaldo : Le craquage sur la chaîne L'Equipe, ça risque de faire parler...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cristiano Ronaldo, puissance 6. Un record tout bonnement impressionnant lui tend les bras à l'approche de l'été. Dans le pays du rêve américain, Ronaldo peut se mettre à sérieusement rêver d'un sacre tant attendu par tout un pays en Coupe du monde. Néanmoins, c'est voué à l'échec d'après un journaliste pour une raison assez inattendue. Explications.

A l'instar de Lionel Messi avec l'Argentine, Cristiano Ronaldo est sur le point de participer à sa 6ème Coupe du monde. Une prouesse si l'on prend en compte le fait que quatre années s'écoulent entre chaque Mondial. Du 11 juin au 19 juillet prochain, à l'âge de 41 ans, le quintuple Ballon d'or portugais va une fois de plus défendre les couleurs de la Seleçao, est-elle celle de trop ?

🇵🇹 Cristiano Ronaldo forfait pour la prochaine fenêtre internationale !



🗣️ @SchneiderGrgory : « Je souhaite que le Portugal soit champion du monde, cela ne se fera que si Cristiano Ronaldo débarrasse le plancher! »#EDS pic.twitter.com/dmzKNAGDG0 — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 20, 2026

«Je souhaite qu'ils soient champions du monde et ça ne se fera que si Cristiano Ronaldo débarasse le plancher» C'est l'avis ouvertement partagé par Grégory Schneider sur le plateau de L'Equipe du soir vendredi. « J'adore le football portugais, j'ai un respect infini. Je souhaite qu'ils soient champions du monde et ça ne se fera que si Cristiano Ronaldo débarrasse le plancher ». Le journaliste de Libération n'y est pas allé de main morte, l'échec du Portugal dans sa quête du premier Mondial de son histoire est inévitable si Ronaldo en est un acteur majeur. Une prise de position franche qui n'est pas uniquement celle de Grégory Schneider. « Ce n'est pas lui qui le dit parce que quand je suis allé à Vigo, j'ai pris l'avion à Porto et j'ai parlé avec beaucoup de Portugais, ils veulent tous Ronaldo débarrasse le plancher », a poursuivi son confrère Hugo Guillemet également présent pendant l'émission de la chaîne L'Equipe.