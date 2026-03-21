«J’ai été surpris» : L'annonce que personne n'a vue venir pour ce joueur du PSG

Au PSG, certains joueurs sont en pleine forme à l’image de Khvicha Kvaratskhelia qui reste sur trois buts et une passe décisive lors de la double confrontation face à Chelsea. Pour d’autres, la situation est bien plus compliquée, mais cela n’empêche pas les surprises. Un Parisien a d’ailleurs eu une bonne nouvelle dernièrement, ce qui a étonné certains. Explications.

« J’ai été surpris, très honnêtement »

Pour ce rassemblement du mois de mars, Didier Deschamps a encore une fois décidé de faire appel à Lucas Chevalier. Un choix qui peut étonner vu que le gardien de but ne joue plus depuis fin janvier avec le PSG car il s’est fait piquer sa place de titulaire par Matvey Safonov. Toutefois, selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, le désormais numéro trois chez les Bleus aurait aussi tout simplement pu ne pas être appelé par le sélectionneur. « Moi j’ai été surpris très honnêtement parce que, encore ces dernières semaines, j’avais cru comprendre qu’il y avait une possibilité qu’il ne soit pas appelé. Après, s'il est convoqué, Lucas Chevalier, déjà c’est une marque de confiance de Didier Deschamps qui l’avait sélectionné à plusieurs reprises ces derniers mois. Didier Deschamps l’a dit : il arrive dans une position de numéro trois, c’est pas une position de numéro un ou numéro deux où tu dois toujours te tenir prêt parce que tu sais que tu peux jouer à tout moment. Pour jouer quand t’es numéro trois, faut quand même un concours de circonstances très particulier. Jean pense qu’il l’appelle aussi pour voir comment il va réagir justement. Le gardien numéro trois, c’est pas celui qui joue, donc c’est celui qui doit mettre un peu d’huile dans les rouages. Je vais pas dire qu’il est là pour animer et pour amuser la galerie, mais voilà, c’est celui qui reste à la fin des séances pour les frappes des attaquants. C’est vraiment un rôle à part entière et je pense que Didier Deschamps veut voir s’il peut embrasser ce rôle justement et s’il peut l’assumer pendant une compétition comme la Coupe du monde, sachant que ça reste quand même quelqu’un qui aime jouer, Lucas Chevalier. On le sait, ça ne se passe pas comme il aimerait, malheureusement pour lui, au PSG. Après il y avait deux autres gardiens qui étaient en balance : Robin Risser qui fait vraiment une très belle saison à Lens et il y avait aussi Jean Butez à Côme. Malheureusement pour eux, lorsqu’ils ont été supervisés par l’entraîneur des gardiens, ils ont pas fait leur meilleur match, donc est-ce que ça a joué ou pas, c’est une possibilité. »