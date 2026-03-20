PSG - «C'est un beau souvenir» : Luis Enrique attend ces retrouvailles avec impatience

Dernièrement, le PSG est allé brillamment se qualifier sur la pelouse de Chelsea pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant 8-2 au total. Les Parisiens ont donc encore un espoir de faire le doublé après leur titre de la saison dernière, mais Luis Enrique va surtout retrouver quelqu’un qu’il apprécie beaucoup. Explications.
Avec Strasbourg, le PSG est le dernier club français encore engagé en coupe d’Europe cette saison. Mardi soir, sur la pelouse de Chelsea, l’équipe de Luis Enrique a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions et de quelle manière. Déjà victorieux 5-2 au Parc des princes, les Parisiens se sont cette fois imposés 3-0 à Stamford Bridge.
Un affrontement face à Liverpool en quart de finale
Le PSG est donc reparti victorieux d’Angleterre et il espère que cela va continuer. En effet, à l’occasion des quarts de finale, le club de la capitale défiera Liverpool. Le match aller aura lieu au Parc des princes le 8 avril alors que le retour aura lieu le 14 avril à Anfield. Cela sera une sorte de revanche entre les deux équipes, qui s’étaient déjà affrontées l’année dernière, mais c’était alors à l’occasion des huitièmes. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé avaient obtenu leur qualification aux tirs au but dans l’antre des Reds.
Luis Enrique évoque ses retrouvailles avec Arne Slot
Forcément, les joueurs du PSG et de Liverpool se connaissent bien et c’est également le cas des entraîneurs. Luis Enrique a d’ailleurs eu un joli message pour Arne Slot, le coach des Reds, ce vendredi en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Quand Liverpool était la meilleure équipe d'Europe à ce moment de la compétition, je me souviens qu'Arne Slot parlait très bien du PSG, comme personne ne le faisait. C'était très positif pour nous, un beau souvenir. » Reste à voir qui de l’Espagnol ou du Néerlandais triomphera lors de ce double affrontement.