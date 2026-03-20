PSG - «C'est un beau souvenir» : Luis Enrique attend ces retrouvailles avec impatience

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG est allé brillamment se qualifier sur la pelouse de Chelsea pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant 8-2 au total. Les Parisiens ont donc encore un espoir de faire le doublé après leur titre de la saison dernière, mais Luis Enrique va surtout retrouver quelqu’un qu’il apprécie beaucoup. Explications.

Avec Strasbourg, le PSG est le dernier club français encore engagé en coupe d’Europe cette saison. Mardi soir, sur la pelouse de Chelsea, l’équipe de Luis Enrique a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions et de quelle manière. Déjà victorieux 5-2 au Parc des princes, les Parisiens se sont cette fois imposés 3-0 à Stamford Bridge.

🗣️ Ousmane Dembele à Wesley Fofana au coup de sifflet final après la bombe qu’a lâché la CAF:



« En vrai pour ces dingueries là y a que la CAN frère ! » pic.twitter.com/KtRXehsrGz — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 20, 2026

Un affrontement face à Liverpool en quart de finale Le PSG est donc reparti victorieux d’Angleterre et il espère que cela va continuer. En effet, à l’occasion des quarts de finale, le club de la capitale défiera Liverpool. Le match aller aura lieu au Parc des princes le 8 avril alors que le retour aura lieu le 14 avril à Anfield. Cela sera une sorte de revanche entre les deux équipes, qui s’étaient déjà affrontées l’année dernière, mais c’était alors à l’occasion des huitièmes. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé avaient obtenu leur qualification aux tirs au but dans l’antre des Reds.