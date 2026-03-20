PSG : La décision de Didier Deschamps est validée, «je ferais la même chose»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des joueurs sélectionnés pour les rencontres amicales de fin mars face au Brésil et à la Colombie. Un choix du sélectionneur concernant un joueur du PSG a d’ailleurs fait jaser, même si au sein du club parisien, on le valide totalement. Explications.

L’été dernier, le PSG avait tenté un très gros pari avec un joueur. Malgré une saison extraordinaire, Gianluigi Donnarumma a fini par être poussé vers la sortie. Afin de le remplacer, Paris a signé Lucas Chevalier, qui après des débuts poussifs en tant que numéro un, se voit désormais barré par Matvei Safonov, désormais numéro un sous les ordres de Luis Enrique. Malgré cela, Didier Deschamps a tout de même tenu à sélectionner Chevalier en marge des matchs amicaux de fin mars.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

Deschamps garde confiance en Chevalier « Il est dans une situation plus compliquée. Il n'a pas de temps de jeu. Ça m'est arrivé souvent, avec des joueurs de champ, qui pouvaient être remplaçants en club, de tendre la main. Lucas est avec nous depuis un peu plus d'un an. Il ne faut pas oublier à l'automne que selon certains d'entre vous, il devait concurrencer Mike Maignan ou être numéro 1. Cette situation n'est pas idéale. J'ai échangé avec lui. En quatre mois il n'a pas perdu sa valeur. Il reste en activité. Je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Ce sera une réflexion à avoir après ce rassemblement. Je ne mets pas de pression sur Luis Enrique, bien au contraire. On verra comment ça évolue », a ainsi expliqué Deschamps afin de justifier sa décision.