Booba, Ninho… Une star du PSG dévoile sa playlist !

Ce n’est pas un secret, mais le monde du football et celui du rap sont souvent connectés. Alors que les artistes évoquent régulièrement des footballeurs dans leurs titres, ces derniers écoutent beaucoup leur musique. C’est notamment le cas d’une vedette du PSG, qui a récemment dévoilé sa meilleure playlist de rap.
Le rap et le football, une longue histoire d’amour. Cela fait de nombreuses années que ces deux mondes se croisent et se respectent. Les rappeurs français ont toujours parlé de foot dans leurs titres, à l’image de Booba par exemple. Le « Duc de Boulogne » a toujours clamé son amour du PSG tout au long de son immense carrière.
Le rap français et le PSG : une longue histoire d’amour
« Si t’es pas numéro 10 à Paname t’es la banane du siècle », lance-t-il dans « Numéro 10 ». « Ici c’est Paris f*ck l’OM », peut-on encore entendre dans « Jour de Paye ». Récemment, Booba a même effectué un concert au Parc des Princes, lui qui a composé deux titres après la victoire du club en Ligue des Champions. D’autres grandes stars de la scène du rap français en France ont eux aussi fait allusion au PSG dans leurs sons, à l’image de Ninho. Celui qui est désormais actionnaire minoritaire au Paris FC a souvent clamé son amour du PSG dans ses morceaux.
« J’écoute quoi comme rap ? Booba, Ninho »
« Plus jeune je me voyais au Parc, dans le Camp des Loges », lâche-t-il dans « En chien ». Et cet amour du rap français pour le PSG, certains joueurs le rendent bien. C’est notamment le cas de Nuno Mendes. La star du PSG était en direct sur la plateforme Twitch ce jeudi soir, et le Portugais a dévoilé sa playlist qui contient de beaux noms. « J’écoute quoi comme rap ? Booba, Ninho, Franglish, il y a aussi Rsko dans ma playlist », a ainsi répondu le latéral gauche à un commentaire sur son chat.