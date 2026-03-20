Booba, Ninho… Une star du PSG dévoile sa playlist !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais le monde du football et celui du rap sont souvent connectés. Alors que les artistes évoquent régulièrement des footballeurs dans leurs titres, ces derniers écoutent beaucoup leur musique. C’est notamment le cas d’une vedette du PSG, qui a récemment dévoilé sa meilleure playlist de rap.

Le rap et le football, une longue histoire d’amour. Cela fait de nombreuses années que ces deux mondes se croisent et se respectent. Les rappeurs français ont toujours parlé de foot dans leurs titres, à l’image de Booba par exemple. Le « Duc de Boulogne » a toujours clamé son amour du PSG tout au long de son immense carrière.

Le rap français et le PSG : une longue histoire d’amour « Si t’es pas numéro 10 à Paname t’es la banane du siècle », lance-t-il dans « Numéro 10 ». « Ici c’est Paris f*ck l’OM », peut-on encore entendre dans « Jour de Paye ». Récemment, Booba a même effectué un concert au Parc des Princes, lui qui a composé deux titres après la victoire du club en Ligue des Champions. D’autres grandes stars de la scène du rap français en France ont eux aussi fait allusion au PSG dans leurs sons, à l’image de Ninho. Celui qui est désormais actionnaire minoritaire au Paris FC a souvent clamé son amour du PSG dans ses morceaux.