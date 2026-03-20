Un joueur du PSG «en danger» : La situation inquiétante annoncée sur RTL

Si le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, certains ont sans doute imaginé une saison plus radieuse chez les Rouge-et-Bleu. Un joueur de Luis Enrique serait notamment en danger. Sa situation inquiète de plus en plus et pourrait devenir alarmante si jamais elle ne s’arrange pas rapidement.
Le PSG poursuit sa route en Ligue des champions. Après avoir battu Chelsea, le club de la capitale affrontera Liverpool sur la scène européenne. Certains joueurs auraient toutefois imaginé une saison plus radieuse chez les Rouge-et-Bleu. Un joueur en particulier ne voit pas son exercice 2025-2026 prendre la tournure escomptée. Et cela pourrait bien finir par lui coûter cher.
Un joueur du PSG inquiète avant la Coupe du monde
En effet, Lucas Chevalier ne traverse pas une première saison idéale au PSG. Arrivé l’été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, l’international français a perdu sa place au profit de Matvey Safonov dans les buts de Luis Enrique. Le coach espagnol ne fait d’ailleurs plus appel à ses services en ce moment. Et si jamais la situation ne s’arrange pas, le portier de 24 ans pourrait bien finir par perdre sa place en équipe de France pour la Coupe du monde 2026.
Lucas Chevalier doit «impérativement rejouer avec le PSG»
« Le sélectionneur prend conscience doucement que son aventure personnelle de près de 14 ans à la tête des Bleus approche de son terme. Cette liste précède la définitive du 13 mai. 26 noms, liste élargie pour faire tourner l’effectif et limiter les risques de blessures. Aucun petit nouveau dans cette liste, retours de Kolo Muani et Marcus Thuram, des habitués pour qui ça sent plutôt bon. Le plus en danger dans cette liste, c’est probablement le gardien Lucas Chevalier qui devra impérativement rejouer avec le PSG pour sauver sa place au Mondial. Là, il va bien aux Etats-Unis. Mais pour l’avenir, on ne sait pas » a expliqué le journaliste Philippe Sanfourche au micro de RTL. Lucas Chevalier est prévenu.