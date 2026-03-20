Un joueur du PSG «en danger» : La situation inquiétante annoncée sur RTL

Pierrick Levallet

Si le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, certains ont sans doute imaginé une saison plus radieuse chez les Rouge-et-Bleu. Un joueur de Luis Enrique serait notamment en danger. Sa situation inquiète de plus en plus et pourrait devenir alarmante si jamais elle ne s’arrange pas rapidement.

Le PSG poursuit sa route en Ligue des champions. Après avoir battu Chelsea, le club de la capitale affrontera Liverpool sur la scène européenne. Certains joueurs auraient toutefois imaginé une saison plus radieuse chez les Rouge-et-Bleu. Un joueur en particulier ne voit pas son exercice 2025-2026 prendre la tournure escomptée. Et cela pourrait bien finir par lui coûter cher.

Mercato - PSG : Une décision révélée pour le prochain buteur (et ça risque de plaire à l'OM) https://t.co/Ncbxhguszc — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Un joueur du PSG inquiète avant la Coupe du monde En effet, Lucas Chevalier ne traverse pas une première saison idéale au PSG. Arrivé l’été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, l’international français a perdu sa place au profit de Matvey Safonov dans les buts de Luis Enrique. Le coach espagnol ne fait d’ailleurs plus appel à ses services en ce moment. Et si jamais la situation ne s’arrange pas, le portier de 24 ans pourrait bien finir par perdre sa place en équipe de France pour la Coupe du monde 2026.