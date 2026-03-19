Didier Deschamps : «La surprise» avec un joueur du PSG, il y avait «un gros warning»

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps (57 ans) a divulgué sa liste de 26 joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. D'après le journaliste Giovanni Castaldi (36 ans), interrogé dans L'Equipe de Greg, le sélectionneur des Bleus a créé la surprise avec ce joueur du PSG.
Lors de la prochaine trêve internationale, l'équipe de France sera en tournée aux Etats-Unis. En effet, les Bleus vont affronter le Brésil (26 mars), puis la Colombie (29 mars) aux USA, et ce, pour se préparer avant la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu en Amérique du Nord. Avant le début du rassemblement, Didier Deschamps a annoncé sa liste de 26 joueurs convoqués ce jeudi après-midi.
Remplaçant au PSG, Chevalier a été convoqué par Deschamps
A la surprise générale, Didier Deschamps a cité le nom de Lucas Chevalier, qui sera son gardien numéro 3 aux Etats-Unis, derrière l'indéboulonnable Mike Maignan (AC Milan) et Brice Samba (Stade Rennais). Alors que le portier du PSG est devenu la doublure de Matvey Safonov depuis plusieurs semaines, Giovanni Castaldi a lâché ses vérités sur le choix du sélectionneur de l'équipe de France.
Didier Deschamps tend la main à Lucas Chevalier
« La vraie surprise, c’est Lucas Chevalier. Pour le coup, c’est la staff de l’équipe de France, par rapport aux réponses, qui avait mis un gros warning sur le fait que Chevalier n’avait pas de temps de jeu, et que sa place à la Coupe du monde n’était pas garantie. Didier Deschamps en conférence de presse a dit sur les joueurs en difficulté qu’il avait toujours l’habitude de tendre la main et qu’il le ferait pour Lucas Chevalier. L’info importante, c’est que Brice Samba, sur ce rassemblement, est numéro 2, et que Chevalier vient en qualité de numéro 3. Ce qui est logique », a déclaré Giovanni Castaldi, interrogé dans l'émission L'Equipe de Greg (La Chaîne L'Equipe) ce jeudi.