Didier Deschamps : «La surprise» avec un joueur du PSG, il y avait «un gros warning»

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps (57 ans) a divulgué sa liste de 26 joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. D'après le journaliste Giovanni Castaldi (36 ans), interrogé dans L'Equipe de Greg, le sélectionneur des Bleus a créé la surprise avec ce joueur du PSG.

Lors de la prochaine trêve internationale, l'équipe de France sera en tournée aux Etats-Unis. En effet, les Bleus vont affronter le Brésil (26 mars), puis la Colombie (29 mars) aux USA, et ce, pour se préparer avant la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu en Amérique du Nord. Avant le début du rassemblement, Didier Deschamps a annoncé sa liste de 26 joueurs convoqués ce jeudi après-midi.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

Remplaçant au PSG, Chevalier a été convoqué par Deschamps A la surprise générale, Didier Deschamps a cité le nom de Lucas Chevalier, qui sera son gardien numéro 3 aux Etats-Unis, derrière l'indéboulonnable Mike Maignan (AC Milan) et Brice Samba (Stade Rennais). Alors que le portier du PSG est devenu la doublure de Matvey Safonov depuis plusieurs semaines, Giovanni Castaldi a lâché ses vérités sur le choix du sélectionneur de l'équipe de France.