Equipe de France - «Il hésite» : Avant son départ, Deschamps prépare une surprise pour Zidane ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane va bientôt vivre son rêve bleu tant attendu qu'il commentait déjà en 2022 en interview avec L'Equipe pour son cinquantième anniversaire. Le champion du monde 98 aux côtés de Didier Deschamps devrait lui succéder après la Coupe du monde et avec une nouvelle tête dans le vestiaire ?

C'est un secret de polichinelle certes, mais le prochain sélectionneur de l'équipe de France devrait être Zinedine Zidane. Le Ballon d'or 98 serait déjà tombé par voie orale d'accord avec la Fédération française de football pour prendre la suite de Didier Deschamps en poste depuis la fin de l'Euro 2012. L'aventure de 14 ans va prendre fin une fois le Mondial terminé dans le pays de l'Oncle Sam. Et après, Zinedine Zidane devrait effectuer ses premières listes de joueurs sélectionnés pour les trêves internationales, avec un petit nouveau ?

Pas de Bouaddi avec le Maroc Possible encore de le voir au Mondial. Il se dit aussi que le joueur hésite. Ce n'est pas un choix évident. Il se dit aussi qu'il intéresse le futur coach des Bleus. Argument important dans la réflexion de Cherki et Akliouche, depuis en EDF avec DD. pic.twitter.com/at38C9HLpB — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 19, 2026

«Il faudra demander à quelqu'un d'autre parce que ce ne sera pas moi» C'est l'un des sujets qui animaient l'actualité ces derniers jours. Ayyoub Bouaddi allait-il succomber aux sirènes marocaines plutôt que de porter le maillot de l'équipe de France. Pour cette trêve internationale, ce sera ni l'une ni l'autre. En conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps s'est confié sur le dossier du moment. « Ayyoub Bouaddi ? J'ai vu qu'il n'a pas été sélectionné. Il a cette liberté là de pouvoir choisir. Je ne suis pas là pour lui enlever. Je n'ai pas échangé avec lui, ce n'est pas ma manière de fonctionner quand j'appelle un joueur quel qu'il soit. Mais quand c'est un joueur qui est concerné par la liberté de pouvoir choisir entre deux ou trois équipes, c'est parce que je pense que c'est le moment où je considère qu'il peut être utile à l'équipe de France. Evidemment qu'on suit ses performances et je ne vous cache pas qu'il y a une concurrence très forte. (...) Ce sera son choix, je ne vais pas anticiper ce que je déciderai au mois de mai, après il faudra demander à quelqu'un d'autre parce que ce ne sera pas moi. Il faudra lui poser la question ».