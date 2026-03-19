L'idée inattendue au PSG qui va bien aider Didier Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est plus un secret, Luis Enrique est un adepte de la polyvalence. Certains de ses choix ont largement fait parler au PSG, mais cela pourrait finalement bien aider Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde l'été prochain.

Présent en conférence de presse ce jeudi afin de dévoiler sa dernière liste avant la Coupe du monde, Didier Deschamps en a profité pour donner des indices sur le groupe qu'il souhaite emmener au Mondial l'été prochain. S'il a la possibilité de convoquer un groupe élargi, le sélectionneur préfèrerait partir à 23 joueurs, afin de faciliter sa gestion d'effectif en évitant d'envoyer des joueurs en tribunes et prendre le risque que cela déstabilise le groupe. Néanmoins, Didier Deschamps assure qu'il souhaite avoir trois options par poste, ce qui passera nécessairement par la polyvalence des joueurs qui seront sélectionnés. Dans cette optique, Luis Enrique pourrait bien rendre service aux Bleus par son utilisation au PSG. Notamment avec Warren Zaïre-Emery qui a été replacé latéral droit à Paris, tout en continuant à évoluer au milieu. Et Didier Deschamps reconnaît que cela peut être un atout.

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La polyvalence, un atout pour Deschamps ? « Dans cette position d'arrière-droit, même si avec le système du jeu du PSG, il n'est jamais offensivement dans une position de latéral droit. Je le considère avant tout comme un milieu de terrain, qui peut être une option. L'objectif avec le staff, c'est d'avoir 3 options à chaque poste. Si c'est possible avec 23 joueurs... Si j'ai élargi la liste, c'est pour des raisons bien spécifiques. Il a eu une période un peu moins bien lui aussi, il est repassé par les Espoirs et depuis il a retrouvé du temps de jeu et son meilleur niveau, ce qui l'amène à revenir avec nous », confie-t-il en conférence de presse avant d'en dire plus sur sa liste pour le Mondial.