PSG : «Vous êtes devenus fous», la blague d’un Marseillais qui fait rire sur RMC !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale s’est largement imposé face à Chelsea (8-2 aux scores cumulés des deux rencontres). La double confrontation a d’ailleurs inspiré un Marseillais, qui s’est permis de faire une blague qui a provoqué les rires sur les antennes de RMC.

Le PSG a confirmé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mardi soir. Le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse de Chelsea (0-3), après l’avoir déjà emporté à l’aller (5-2). Les clubs anglais n’arrivent pas à trouver la bonne formule pour battre les Rouge-et-Bleu sur la scène européenne. Après Liverpool, Aston Villa et Arsenal, Chelsea a rejoint la liste des victimes parisiennes lors des matchs couperets. Et la prestation du PSG a inspiré une blague à un Marseillais.

Mercato - PSG : «Il a décidé de partir», un attaquant parisien appelle un club étranger ! https://t.co/aHybAKABrt — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

«Manche comme la Manche, pas le manche...» « Le PSG fait peur ? Oui, d’autant plus que chaque fois qu’ils jouent contre des Anglais, ils leur mettent des roustes. Ou en tout cas, ils les font tomber de haut. Ils ont joué beaucoup d’Anglais la saison dernière, et là encore Chelsea. Bim, une rouste. Je peux te dire qu’ils font peur outre-Manche comme on dit. Manche comme la Manche, pas le manche... » a lancé Eric Di Meco dans le Super Moscato Show. Cette sortie n’a pas manqué de provoquer les rires dans le studio de l’émission de RMC.