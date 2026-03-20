Mercato - PSG : Cette star du projet QSI contactée par un autre club de Ligue 1, «il rêvait de me faire venir»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une figure qui a marqué l’histoire récente du Paris Saint-Germain et qui reste appréciée des supporters. Parti vers d’autres horizons, ce joueur aurait pourtant pu rester en Ligue 1, avec l’intérêt d’un top club du Championnat comme il l’avait révélé dans un entretien accordé à France Football.

Arrivé à l’été 2012 en provenance de l’AC Milan avec Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva fait partie des premières stars recrutées par le Paris Saint-Germain après son rachat par le Qatar. Une aventure parisienne longue de huit ans, jusqu’à son départ en 2020, dans la foulée du Final 8 de la Ligue des champions. A l’époque, l’ancien capitaine du PSG avait mal digéré les conditions de sa sortie.

Mercato - PSG : Le coup de pression qui ne passe pas… https://t.co/zQtJe4WfAs — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Les regrets de Thiago Silva sur son départ du PSG « C’est une situation qui m’a énervé. La manière dont cela a été conduit ne m’a vraiment pas plu. Même s’il y avait le confinement, les choses auraient dû se faire différemment. J’étais au Brésil, en quarantaine, quand Leonardo m’a appelé pour me dire qu’à cause de la pandémie et des difficultés... (Il s’interrompt.) Non, d’abord, il m’a demandé si j’étais OK pour continuer deux mois de plus afin de disputer un éventuel Final 8. Je lui ai dit que oui. Mais il m’a répondu que le club n’irait pas au-delà de ces deux mois. Ce serait deux mois et rien d’autre. Ça aurait dû se faire différemment, regrettait-il en 2020, dans un entretien accordé à France Football. Toute ma carrière au PSG, j’ai donné le maximum, je n’ai jamais triché. C’est comme si trois matches durant le Final 8 avaient tout changé ? Et tout ce que j’avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus ? Ce n’est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas seulement avec moi d’ailleurs. Je pense aussi à Cavani qui est le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Je le dis pour que le club progresse et ne commette plus ce genre d’erreurs à l’avenir. »