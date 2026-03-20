Mercato - PSG : Le coup de pression qui ne passe pas…

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche à conserver ses plus jeunes talents au sein de son effectif. Il semblerait que depuis plusieurs semaines déjà, le club parisien se heurte à un dossier assez complexe en terme de prolongation de contrat. Il se pourrait d’ailleurs qu’un jeune joueur n’ait pas apprécié le coup de pression mis par Paris dans ce dossier. Explications.

Mardi soir, le PSG a survolé son 8ème de finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea. Si Khvicha Kvaratskhelia ou encore Bradley Barcola ont brillé, un jeune joueur a également confirmé son retour en puissance. Entré en jeu à la mi-temps en lieu et place de Joao Neves, Senny Mayulu a encore délivré une belle prestation. Convaincu de rester au PSG par Luis Enrique à l’issue de la saison 2023-2024, le numéro 24 parisien plaît beaucoup au coach espagnol.

Luis Enrique fan de Mayulu « Je l’aime beaucoup. J’ai été enchanté qu’il reste. C’est difficile d’être titulaire au PSG, surtout dans ce PSG-là. Il est important pour l’avenir du club et il peut devenir un joueur important ici, pour ses qualités techniques, physiques, pour sa polyvalence. On l’a testé comme latéral ce soir (ce samedi) et il peut aussi jouer à ce poste. Il a un caractère très fort, il est toujours prêt. Il s’entraîne toujours bien même s’il joue moins qu’il le souhaiterait, évidemment, mais il a un très fort caractère », déclarait ainsi Luis Enrique à son sujet en mai 2025.