Mercato - PSG : Le coup de pression qui ne passe pas…

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche à conserver ses plus jeunes talents au sein de son effectif. Il semblerait que depuis plusieurs semaines déjà, le club parisien se heurte à un dossier assez complexe en terme de prolongation de contrat. Il se pourrait d’ailleurs qu’un jeune joueur n’ait pas apprécié le coup de pression mis par Paris dans ce dossier. Explications.
Mardi soir, le PSG a survolé son 8ème de finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea. Si Khvicha Kvaratskhelia ou encore Bradley Barcola ont brillé, un jeune joueur a également confirmé son retour en puissance. Entré en jeu à la mi-temps en lieu et place de Joao Neves, Senny Mayulu a encore délivré une belle prestation. Convaincu de rester au PSG par Luis Enrique à l’issue de la saison 2023-2024, le numéro 24 parisien plaît beaucoup au coach espagnol.
Luis Enrique fan de Mayulu
« Je l’aime beaucoup. J’ai été enchanté qu’il reste. C’est difficile d’être titulaire au PSG, surtout dans ce PSG-là. Il est important pour l’avenir du club et il peut devenir un joueur important ici, pour ses qualités techniques, physiques, pour sa polyvalence. On l’a testé comme latéral ce soir (ce samedi) et il peut aussi jouer à ce poste. Il a un caractère très fort, il est toujours prêt. Il s’entraîne toujours bien même s’il joue moins qu’il le souhaiterait, évidemment, mais il a un très fort caractère », déclarait ainsi Luis Enrique à son sujet en mai 2025.
Le joueur blessé par les méthodes du club pour le prolonger ?
Forcément, depuis quelques semaines, le PSG cherche à prolonger son talent. Cependant, les négociations ne se passeraient pas véritablement comme prévu comme le dévoile l’Equipe. Selon le quotidien sportif, le club parisien a soumis trois propositions différentes à Senny Mayulu et son clan. Si une issue positive est toujours possible dans ce dossier, le joueur de 19 ans n’a pas forcément apprécié le fait que le PSG lui ait mis la pression pour prolonger, alors que lui-même a toujours affirmé qu’il souhaitait rester à Paris. Le timing de ces propositions formulées par le club l’ont également surpris…