Mercato - PSG - Lucas Chevalier : Un départ obligatoire pour mettre fin au malaise ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a pris une grande décision en remplaçant Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Le club de la capitale a sorti le chéquier pour s’offrir le gardien français… aujourd’hui numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens à Paris. La situation de l’ancien du LOSC ne cesse de se compliquer. A tel point qu’il est déjà question d’un possible départ du PSG cet été. Lucas Chevalier doit-il alors faire ses valises ?

Au PSG, Luis Enrique ne comptait pas sur Gianluigi Donnarumma pour cette saison et c’est ainsi qu’il avait réclamé le recrutement de Lucas Chevalier. L’entraîneur parisien a eu ce qu’il voulait puisque l’Italien a été vendu à Manchester City et le Français est arrivé du LOSC. Prometteur, Chevalier devait s’imposer comme le numéro 1 dans les buts du club de la capitale. Mais voilà que pour ses premiers mois à Paris, l’international français a accumulé les boulettes et les performances décevantes. De quoi profiter à Matvey Safonov qui n’a pas manqué de saisir sa chance quand celle-ci s’est présentée et le voilà aujourd’hui bien installé comme titulaire. Au grand dam de Lucas Chevalier désormais sur le banc des remplaçants et qui pourrait bien en pas en sortir de sitôt.

Mercato - PSG : Un attaquant parisien sacrifié pour recruter un international français ? https://t.co/tBS5WnP9Tm — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Un départ du PSG un an après son arrivée ? Venu au PSG pour être le numéro 1, Lucas Chevalier doit donc se contenter aujourd’hui du banc de touche. Une situation difficile à vivre pour l’international français qu’on annonce même possiblement en danger pour la Coupe du monde même si Didier Deschamps l’a appelé pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Le malaise autour de Chevalier ne fait ainsi que de s’accentuer et voilà que pour le gardien du PSG, la solution pourrait être simple si ça ne s’arrange pas : partir du club de la capitale un an seulement après y avoir posé ses valises.