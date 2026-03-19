Mercato - PSG : Une décision révélée pour le prochain buteur (et ça risque de plaire à l'OM)

Pas du tout satisfait par sa situation en club, cet attaquant devrait aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival. Lié au PSG ces dernières semaines, ce joueur de 26 ans ne serait pas dans le viseur de l'écurie parisienne. De bon augure pour l'OM, qui serait sur ses traces.
En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Jonathan David a été annoncé avec insistance du côté du PSG. Toutefois, l'international canadien n'a jamais migré vers Paris. En effet, Jonathan David a signé librement et gratuitement à la Juventus lors du dernier mercato estival.
L'OM veut recruter Jonathan David cet été
Arrivé à Turin à l'intersaison 2025, Jonathan David pourrait faire ses valises dès la prochaine fenêtre de transferts, soit seulement un an après sa signature à la Juventus. En effet, l'attaquant de 26 ans figurerait sur les tablettes de l'OM. D'après les dernières indiscrétions de Tuttosport, les hautes sphères marseillaises souhaiteraient recruter Jonathan David lors du mercato estival. Et elles ne devraient pas être embêtées par le PSG sur ce dossier.
Transfert de Jonathan David : Le PSG n'est pas intéressé
Selon les informations de Giorgio Musso, divulguées sur son compte X, Jonathan David serait déçu par sa situation actuelle à la Juventus. A en croire le journaliste de Calciomercato.it, le numéro 30 des Bianconeri serait donc sur le départ. Et s'il a été lié au PSG, Jonathan David ne serait en aucun cas dans le viseur du club parisien. Une nouvelle qui devrait soulager l'OM. Reste à savoir si le club emmené par Habib Beye réussira à trouver un terrain d'entente avec la Juve et avec l'ancien pensionnaire du LOSC, qui a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives en Serie A cette saison. Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang, les avant-centres de l'OM, devraient suivre ce feuilleton de près.