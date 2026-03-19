Mercato - PSG : Une décision révélée pour le prochain buteur (et ça risque de plaire à l'OM)

Amadou Diawara

Pas du tout satisfait par sa situation en club, cet attaquant devrait aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival. Lié au PSG ces dernières semaines, ce joueur de 26 ans ne serait pas dans le viseur de l'écurie parisienne. De bon augure pour l'OM, qui serait sur ses traces.

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Jonathan David a été annoncé avec insistance du côté du PSG. Toutefois, l'international canadien n'a jamais migré vers Paris. En effet, Jonathan David a signé librement et gratuitement à la Juventus lors du dernier mercato estival.

Mercato - PSG : Un joueur était parti au clash pour son transfert, «ma face du ghetto est ressortie» https://t.co/SRKP3bEDMZ — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

L'OM veut recruter Jonathan David cet été Arrivé à Turin à l'intersaison 2025, Jonathan David pourrait faire ses valises dès la prochaine fenêtre de transferts, soit seulement un an après sa signature à la Juventus. En effet, l'attaquant de 26 ans figurerait sur les tablettes de l'OM. D'après les dernières indiscrétions de Tuttosport, les hautes sphères marseillaises souhaiteraient recruter Jonathan David lors du mercato estival. Et elles ne devraient pas être embêtées par le PSG sur ce dossier.