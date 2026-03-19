PSG : La statistique qui promet déjà du lourd en Ligue des Champions ?

Après sa victoire éclatante à l’aller (5-2), le PSG a nettement dominé Chelsea à Stamford Bridge (3-0) mardi soir, lui permettant de se qualifier pour les quarts de finale. Des retrouvailles avec Liverpool sont désormais au programme pour Luis Enrique et ses joueurs, un adversaire qui réussit bien au club champion d’Europe en titre.
Le Paris Saint-Germain est fixé pour son prochain adversaire en Ligue des Champions. Après sa belle victoire à Stamford Bridge mardi soir contre Chelsea (3-0), le club champion d’Europe en titre s’est qualifié pour les quarts de finale et retrouvera Liverpool, vainqueur de Galatasaray (4-0).
Liverpool porte chance au PSG
La manche aller est prévue le mercredi 8 avril au Parc des Princes, tandis que les deux équipes se retrouveront la semaine suivante, le mardi 14 avril, du côté d’Anfield. Un tirage difficile mais qui porte généralement chance au PSG. Comme le rappelle le compte Stats du Foot sur X, la formation parisienne s’est toujours qualifiée face aux Reds en phase à élimination directe de Coupe d’Europe. Il y a d’abord eu la demi-finale de la Coupe des Coupes en 1996/97 puis le huitième de finale de la saison dernière en Ligue des champions. Jamais deux sans trois ?
« Je ne pense pas qu’ils seront très enthousiastes à l’idée de nous affronter »
Interrogé par TNT Sports sur le choc à venir, Arne Slot a d’ores et déjà prévenu le PSG. « La saison dernière, face au PSG, nous avons été complètement dominés à l’extérieur. Nous avons livré un excellent match à Anfield, mais nous avons perdu aux tirs au but, a confié l’entraîneur de Liverpool. Je ne pense pas qu’ils seront très enthousiastes à l’idée de nous affronter après avoir vu notre performance de ce soir. La saison dernière, nous étions la seule équipe à les avoir poussés en prolongation et aux tirs au but. »