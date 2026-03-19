PSG : La statistique qui promet déjà du lourd en Ligue des Champions ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa victoire éclatante à l’aller (5-2), le PSG a nettement dominé Chelsea à Stamford Bridge (3-0) mardi soir, lui permettant de se qualifier pour les quarts de finale. Des retrouvailles avec Liverpool sont désormais au programme pour Luis Enrique et ses joueurs, un adversaire qui réussit bien au club champion d’Europe en titre.

Le Paris Saint-Germain est fixé pour son prochain adversaire en Ligue des Champions. Après sa belle victoire à Stamford Bridge mardi soir contre Chelsea (3-0), le club champion d’Europe en titre s’est qualifié pour les quarts de finale et retrouvera Liverpool, vainqueur de Galatasaray (4-0).

«Il m’a convaincu» : Le joueur du PSG qui a bluffé Jérôme Rothen ! https://t.co/dBxQXSb7Lu — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Liverpool porte chance au PSG La manche aller est prévue le mercredi 8 avril au Parc des Princes, tandis que les deux équipes se retrouveront la semaine suivante, le mardi 14 avril, du côté d’Anfield. Un tirage difficile mais qui porte généralement chance au PSG. Comme le rappelle le compte Stats du Foot sur X, la formation parisienne s’est toujours qualifiée face aux Reds en phase à élimination directe de Coupe d’Europe. Il y a d’abord eu la demi-finale de la Coupe des Coupes en 1996/97 puis le huitième de finale de la saison dernière en Ligue des champions. Jamais deux sans trois ?