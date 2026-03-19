Didier Deschamps prépare une grande surprise au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une journée très importante pour l'équipe de France puisque Didier Deschamps va dévoiler sa dernière liste avant la Coupe du monde. Une liste qui sera donc particulièrement scrutée puisqu'elle pourrait donner une tendance sur celle qui sera annoncée pour le Mondial. Et au PSG, on va suivre cela avec attention.

Ce jeudi à 14h, Didier Deschamps dévoilera sa dernière liste avant la Coupe du monde qui se déroulera cet été en Amérique du nord. En effet, l'équipe de France disputera deux matches amicaux aux Etats-Unis contre le Brésil et la Colombie. Deux rencontres espacées de quelques jours seulement qui contraignent le sélectionneur à convoquer une liste élargie de joueurs. Et cela pourrait bien faire des heureux au PSG.

🔴🔵 Certains clubs se sont déjà positionnés sur Lucas Chevalier, qui pourrait partir cet été. Tottenham, à la recherche d'un gardien depuis plusieurs mois, figure parmi ses prétendants.



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Chevalier finalement convoqué par Deschamps ? En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Lucas Chevalier pourrait figurer sur la liste que Didier Deschamps annoncera ce jeudi. Une sacrée surprise compte tenu du fait qu'il a perdu sa place de titulaire au PSG au profit de Matvey Safonov. L'ancien du LOSC n'a effectivement plus joué depuis le 23 janvier, et le Russe s'est solidement installé dans les buts parisiens. Mais pour le moment, le sélectionneur des Bleus semble avoir la volonté de maintenir sa confiance envers Lucas Chevalier.