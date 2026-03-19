Didier Deschamps prépare une grande surprise au PSG !

C'est une journée très importante pour l'équipe de France puisque Didier Deschamps va dévoiler sa dernière liste avant la Coupe du monde. Une liste qui sera donc particulièrement scrutée puisqu'elle pourrait donner une tendance sur celle qui sera annoncée pour le Mondial. Et au PSG, on va suivre cela avec attention.
Ce jeudi à 14h, Didier Deschamps dévoilera sa dernière liste avant la Coupe du monde qui se déroulera cet été en Amérique du nord. En effet, l'équipe de France disputera deux matches amicaux aux Etats-Unis contre le Brésil et la Colombie. Deux rencontres espacées de quelques jours seulement qui contraignent le sélectionneur à convoquer une liste élargie de joueurs. Et cela pourrait bien faire des heureux au PSG.
Chevalier finalement convoqué par Deschamps ?
En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Lucas Chevalier pourrait figurer sur la liste que Didier Deschamps annoncera ce jeudi. Une sacrée surprise compte tenu du fait qu'il a perdu sa place de titulaire au PSG au profit de Matvey Safonov. L'ancien du LOSC n'a effectivement plus joué depuis le 23 janvier, et le Russe s'est solidement installé dans les buts parisiens. Mais pour le moment, le sélectionneur des Bleus semble avoir la volonté de maintenir sa confiance envers Lucas Chevalier.
Rien d'acté pour la Coupe du monde
En revanche, cela ne signifie pas pour autant que Lucas Chevalier est assuré d'aller à la Coupe du monde. Loin de là même. L'EQUIPE précise que si sa situation au PSG ne s'inverse pas, il sera difficile pour Didier Deschamps de le convoquer pour le Mondial, même dans un rôle de doublure de Mike Maignan. D'autant plus qu'en parallèle, Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de but chez les Bleus, a supervisé deux autres portiers à savoir Jean Butez (30 ans, Côme) ou Robin Risser (21 ans, Lens). Autrement dit, l'attente risque d'être longue et stressante pour Lucas Chevalier.