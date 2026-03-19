«Il m’a convaincu» : Le joueur du PSG qui a bluffé Jérôme Rothen !

Le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mardi soir en s’imposant sur la pelouse de Chelsea (0-3). Luis Enrique a notamment pu compter sur quelques uns de ses éléments qui ont su faire la différence. Un joueur parisien a d’ailleurs bluffé Jérôme Rothen, qui n’a pas manqué de le faire savoir.
Le PSG continue l’aventure en Ligue des champions ! Ce mardi soir, le club de la capitale a validé son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Les Rouge-et-Bleu se sont imposés sur la pelouse de Chelsea (0-3) après avoir emporté la première manche au Parc des Princes (5-2). Luis Enrique a notamment pu compter sur un élément en particulier pour faire la différence. Et le joueur en question a totalement bluffé Jérôme Rothen.
«Sur l’état d’esprit, je n’avais aucun doute»
« Collectivement, pour être tout-à-fait objectif, ils ne sont pas au même niveau que l’année dernière. Mais peu importe. Les doutes qu’on avait avant ce huitième de finale, ils étaient logiques. Tu passes Monaco par la petite porte, parce que sur l’ensemble des deux matchs, la meilleure équipe s’est faite éliminer. Ils sont passés avec quelques joueurs qui montraient des limites physiques. Mais sur l’état d’esprit, je n’avais aucun doute » a d’abord expliqué l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.
«J’avais quelques doutes sur des joueurs qui n’avaient rien montré sur les six premiers mois»
« La Ligue des champions, il y a des étoiles dans leurs yeux. Ils se mettent en mode Ligue des champions, ils appuient sur le bouton. Mais tous les doutes ne sont pas levés. Individuellement, sur certains que je pensais vraiment en-dedans, j’avais quelques doutes sur des joueurs qui n’avaient rien montré sur les six premiers mois. [...] Je te parle des performances individuelles de Kvaratskhelia, qui m’a convaincu sur les deux matchs. S’il était remplaçant sur le premier, c’est que même son entraîneur avait des doutes sur ses prestations » a ensuite ajouté Jérôme Rothen. À voir si Khvicha Kvaratskhelia saura poursuivre sur cette belle lancée pour la suite de la saison du PSG.