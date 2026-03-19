«Il m’a convaincu» : Le joueur du PSG qui a bluffé Jérôme Rothen !

Pierrick Levallet

Le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mardi soir en s’imposant sur la pelouse de Chelsea (0-3). Luis Enrique a notamment pu compter sur quelques uns de ses éléments qui ont su faire la différence. Un joueur parisien a d’ailleurs bluffé Jérôme Rothen, qui n’a pas manqué de le faire savoir.

Le PSG continue l’aventure en Ligue des champions ! Ce mardi soir, le club de la capitale a validé son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Les Rouge-et-Bleu se sont imposés sur la pelouse de Chelsea (0-3) après avoir emporté la première manche au Parc des Princes (5-2). Luis Enrique a notamment pu compter sur un élément en particulier pour faire la différence. Et le joueur en question a totalement bluffé Jérôme Rothen.

Mercato - PSG : Luis Enrique a donné le feu vert, un talent en approche ? https://t.co/UUimXfZTfF — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«Sur l’état d’esprit, je n’avais aucun doute» « Collectivement, pour être tout-à-fait objectif, ils ne sont pas au même niveau que l’année dernière. Mais peu importe. Les doutes qu’on avait avant ce huitième de finale, ils étaient logiques. Tu passes Monaco par la petite porte, parce que sur l’ensemble des deux matchs, la meilleure équipe s’est faite éliminer. Ils sont passés avec quelques joueurs qui montraient des limites physiques. Mais sur l’état d’esprit, je n’avais aucun doute » a d’abord expliqué l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.