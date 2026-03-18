L'annonce dans le vestiaire du PSG qui enterre définitivement Lucas Chevalier ?

Depuis quelques mois, la situation de Lucas Chevalier ne cesse de faire parler. Et pour cause, le portier français a perdu sa place de titulaire au PSG et les prestations de Matvey Safonov ne devraient pas permettre d'inverser la tendance. D'ailleurs, la sortie d'un cadre du vestiaire confirme la situation.
Présent comme l'un des grands espoirs français au poste de gardien de but, Lucas Chevalier a été recruté l'été dernier par le PSG pour environ 50M€, bonus compris. Mais alors qu'il a eu du mal à s'imposer, l'ancien Lillois a perdu sa place au profit de Matvey Safonov qui s'est installé dans les buts du PSG. Et la prestation du Russe contre Chelsea mardi soir ne devrait pas inciter Luis Enrique à changer ses plans. D'ailleurs, au sein du vestiaire parisien on semble également très satisfait de Matvey Safonov comme l'a fait savoir Marquinhos après la victoire face aux Blues mardi (3-0), soulignant notamment la force mentale du Russe, ce qui justement l'aspect du jeu critiqué de Lucas Chevalier.
L'annonce de Marquinho qui en dit long...
« C’est très important d’avoir un gardien qui arrive à surmonter la pression, qui gagne les duels et donne cette assurance. Safonov a montré qu’il est un très grand gardien. Le haut niveau c’est comme ça, toutes les équipes qui vont au bout ont eu un gardien qui les sauve quand il y a besoin. Ils ont réussi à arriver quelques fois et il a été très solide. C’est important d’avoir un gardien qui rassure comme ça. On a de très grands gardiens. C’est important, on sait que peu importe qui va jouer, ils vont être là », a confié le capitaine du PSG en zone mixte. Une sortie pas très rassurant pour Lucas Chevalier.
«C’est très important d’avoir un gardien qui arrive à surmonter la pression»
En revanche, Luis Enrique s'est montré plus mesuré, incluant Lucas Chevalier dans son analyse : « C'est impossible de gagner à l'extérieur dans un match de Champions League, particulièrement un match retour, sans avoir un gardien de très haut niveau. Et comme je l'ai dit, j'ai non seulement Motya (Safonov), mais aussi Lucas Chevalier. J'ai parlé tout le temps de la chance que j'ai en tant qu'entraîneur d'avoir de très bons gardiens ».