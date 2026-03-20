Mercato - PSG : Cette star sera à Paris la saison prochaine, c’est décidé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG est toujours en lice en Ligue des Champions et demeure en tête du championnat. Au cours des dernières semaines de compétition, un joueur en particulier a canalisé l’attention du côté de l’attaque parisienne en raison de performances de grande classe. Sauf énorme surprise, cette vedette devrait bel et bien rester dans la capitale française la saison prochaine. Explications.

Malgré quelques incertitudes au cours des derniers mois, le PSG a violemment rappelé qu’il était toujours bien un prétendant à sa propre succession en Ligue des Champions. Le club de la capitale a totalement balayé Chelsea (2-8 sur l’ensemble des deux matchs) en 8ème de finale. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia a été élu deux fois homme du match. Une chose est sûre, le Géorgien brille dans les grands rendez-vous, lui qui il y a quelques semaines, faisait état dans les colonnes du Parisien de toute son attache envers Luis Enrique.

Kvara sous le charme de Luis Enrique « La raison principale, c’est bien sûr lui, car il est très difficile de maintenir la même motivation et la même soif de victoire au sein d’une équipe. Mais le coach fait un travail incroyable et tout le monde se donne à fond. Je peux aussi dire que les joueurs sont vraiment heureux ensemble. On aime se voir, s’entraîner et jouer ensemble.Nous avons une très bonne relation. C’est l’entraîneur. Il peut me crier dessus, il peut dire tout ce qu’il veut parce que je sais qu’il veut que je devienne une meilleure version de moi-même. Il explique simplement les choses, il veut vous apprendre à chaque fois. Quand il vous donne des conseils, il suffit de les suivre pour s’améliorer », confiait ainsi le numéro 7 du PSG au quotidien.