Mercato - Un joueur de l’équipe de France vendu : C’est «l’un des plus grands regrets» du PSG ?

Amadou Diawara

Transféré au PSG lors de l'été 2022, cet international français a eu du mal à s'épanouir sous ses nouvelles couleurs à Paris. Devenu indésirable dans la capitale française, il a été envoyé ailleurs dès le mercato hivernal 2024. Et aujourd'hui, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi regretterait cette décision.

Lors de la deuxième partie de la saison 2021-2022, Hugo Ekitike a fait forte impression au Stade de Reims. Ce qui n'a pas échappé à la direction du PSG. Tombé sous le charme de l'attaquant français, Luis Campos a fait le nécessaire pour le recruter. En effet, le conseiller football du PSG a raflé la mise grâce à une proposition à hauteur de 28,5M€. Hugo Ekitike ayant migré vers Paris sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, qui a été levée par l'écurie rouge et bleu. Toutefois, le joueur de 23 ans n'a pas fait long feu dans la capitale française.

«Je n’ai jamais vu ça» : Une star du PSG hallucine face à un rappeur https://t.co/Vm9vktXCX6 — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Chassé par le PSG, Ekitike brille à Liverpool Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Hugo Ekitike a été envoyé à l'Eintracht en février 2024, soit un an et demi après son arrivée à Paris. Prêté à Francfort durant l'hiver, l'international français a finalement été transféré définitivement en Allemagne quelques mois plus tard. Et à l'intersaison 2025, Hugo Ekitike a rejoint Liverpool pour une somme proche de 95M€. Alors que le joueur fait le plus grand bonheur des Reds, le PSG s'en mordrait les doigts. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Jean Resseguié dans l'émission L’Equipe de Greg ce jeudi soir.