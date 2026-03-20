Mercato - Un joueur de l’équipe de France vendu : C’est «l’un des plus grands regrets» du PSG ?

Transféré au PSG lors de l'été 2022, cet international français a eu du mal à s'épanouir sous ses nouvelles couleurs à Paris. Devenu indésirable dans la capitale française, il a été envoyé ailleurs dès le mercato hivernal 2024. Et aujourd'hui, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi regretterait cette décision.
Lors de la deuxième partie de la saison 2021-2022, Hugo Ekitike a fait forte impression au Stade de Reims. Ce qui n'a pas échappé à la direction du PSG. Tombé sous le charme de l'attaquant français, Luis Campos a fait le nécessaire pour le recruter. En effet, le conseiller football du PSG a raflé la mise grâce à une proposition à hauteur de 28,5M€. Hugo Ekitike ayant migré vers Paris sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, qui a été levée par l'écurie rouge et bleu. Toutefois, le joueur de 23 ans n'a pas fait long feu dans la capitale française.
Chassé par le PSG, Ekitike brille à Liverpool
Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Hugo Ekitike a été envoyé à l'Eintracht en février 2024, soit un an et demi après son arrivée à Paris. Prêté à Francfort durant l'hiver, l'international français a finalement été transféré définitivement en Allemagne quelques mois plus tard. Et à l'intersaison 2025, Hugo Ekitike a rejoint Liverpool pour une somme proche de 95M€. Alors que le joueur fait le plus grand bonheur des Reds, le PSG s'en mordrait les doigts. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Jean Resseguié dans l'émission L’Equipe de Greg ce jeudi soir.
«Il avait énormément misé sur ce garçon là»
« Je pense que ça doit être l’un des plus grands regrets de Luis Campos. Je n’ai pas eu l’occasion d’en parler avec lui, mais il avait énormément misé sur ce garçon là. Quand il va le chercher à Reims, où il avait de très bonnes stats, je m’étais dit : "ah ouais pourquoi pas". Et puis finalement, après, quand on a vu ce qu’il se passait au PSG, avec l’arrivée de Messi… Moi j’étais content de voir un Français qui vient d’un club français dans lequel il avait émergé. Finalement, ce qu’il réussit à faire là à Liverpool, c’est assez exceptionnel », a déclaré Jean Resseguié, journaliste français, sur La Chaîne L'Equipe.