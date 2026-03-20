Mercato - PSG : «Jeté sous un bus», ce joueur se sent trahi par le club ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours dans la capacité de réaliser l’exploit de remporter la Ligue des Champions pour une seconde saison d’affilée, le PSG travaille déjà sur l’avenir. Le club parisien et ses dirigeants cherchent actuellement à faire signer un grand talent sur la durée, mais il se pourrait que le joueur concerné n’ait pas apprécié les méthodes employées. Explications.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche à bâtir son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Le club de la capitale cherche également depuis quelques saisons à intégrer plusieurs jeunes issus du centre de formation au sein de l’équipe première. Si Warren Zaïre-Emery a montré l’exemple en 2023, Senny Mayulu a suivi en 2024. Depuis, le milieu de terrain également né en 2006 a traversé beaucoup d’épisodes, comme son but en finale de Ligue des Champions en mai 2025, lui qui a été convaincu par Luis Enrique de rester au PSG à l’issue de la saison 2023-2024.

Le PSG sous le charme de Mayulu « Je l’aime beaucoup. J’ai été enchanté qu’il reste. C’est difficile d’être titulaire au PSG, surtout dans ce PSG-là. Il est important pour l’avenir du club et il peut devenir un joueur important ici, pour ses qualités techniques, physiques, pour sa polyvalence. On l’a testé comme latéral ce soir (ce samedi) et il peut aussi jouer à ce poste. Il a un caractère très fort, il est toujours prêt. Il s’entraîne toujours bien même s’il joue moins qu’il le souhaiterait, évidemment, mais il a un très fort caractère », déclarait Luis Enrique au sujet du numéro 24 en mai de l’année dernière.