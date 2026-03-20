Après le scandale autour de la CAN, le Sénégal se retrouve encore dans une histoire farfelue !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux mois après sa victoire en finale (1-0), le Sénégal a vu son titre de champion d’Afrique 2025 lui être retiré par la Confédération Africaine de Football afin de le donner au Maroc, en raison des événements survenus au cours de la finale. Mais Les Lions de la Teranga se sont retrouvés impliqués dans une autre histoire étrange ces derniers jours.

Malgré sa victoire face au Maroc en prolongation le 18 janvier dernier, le Sénégal n’est, pour le moment, plus champion d’Afrique 2025. Une finale marquée par plusieurs polémiques, à la suite du penalty sifflé pour les Lions de l’Atlas, finalement manqué par Brahim Diaz. En contestation, les Sénégalais avaient quitté la pelouse pendant plusieurs minutes et étaient retournés au vestiaire, avant de revenir et terminer la rencontre.

𝗜𝗟 𝗬 𝗔 𝗨𝗡 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗟𝗘̀𝗠𝗘 𝗟𝗔 ! 😭😭



Le joueur du Club Bruges Mamadou Diakhon est présent sur la liste de l'Équipe de France Espoirs 𝗘𝗧 sur celle du Sénégal !! 🇫🇷🇸🇳



(@equipedefrance / @Fsfofficielle) pic.twitter.com/K6VRBD4z6o — Footballogue (@Footballogue) March 19, 2026

Un joueur appelé avec le Sénégal et en équipe de France Espoirs Mardi, la Confédération Africaine de Football a indiqué dans un communiqué avoir déclaré le Sénégal forfait et donc le Maroc gagnant sur tapis vert. La Fédération sénégalaise a annoncé son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport pour contester cette décision, mais les Lions de la Teranga ont eu une autre histoire à gérer dernièrement. Pour la prochaine trêve internationale, Pape Thiaw a décidé d’appeler pour la première fois Mamadou Diakhon également convoqué… en équipe de France Espoirs.