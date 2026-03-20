Après le scandale autour de la CAN, le Sénégal se retrouve encore dans une histoire farfelue !

Deux mois après sa victoire en finale (1-0), le Sénégal a vu son titre de champion d’Afrique 2025 lui être retiré par la Confédération Africaine de Football afin de le donner au Maroc, en raison des événements survenus au cours de la finale. Mais Les Lions de la Teranga se sont retrouvés impliqués dans une autre histoire étrange ces derniers jours.
Malgré sa victoire face au Maroc en prolongation le 18 janvier dernier, le Sénégal n’est, pour le moment, plus champion d’Afrique 2025. Une finale marquée par plusieurs polémiques, à la suite du penalty sifflé pour les Lions de l’Atlas, finalement manqué par Brahim Diaz. En contestation, les Sénégalais avaient quitté la pelouse pendant plusieurs minutes et étaient retournés au vestiaire, avant de revenir et terminer la rencontre.
Un joueur appelé avec le Sénégal et en équipe de France Espoirs
Mardi, la Confédération Africaine de Football a indiqué dans un communiqué avoir déclaré le Sénégal forfait et donc le Maroc gagnant sur tapis vert. La Fédération sénégalaise a annoncé son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport pour contester cette décision, mais les Lions de la Teranga ont eu une autre histoire à gérer dernièrement. Pour la prochaine trêve internationale, Pape Thiaw a décidé d’appeler pour la première fois Mamadou Diakhon également convoqué… en équipe de France Espoirs.
Diakhon a choisi de représenter les Lions de la Teranga
En effet, l’ailier âgé de 20 ans figure dans la liste du Sénégal, ainsi que dans celle des Bleuets. Le joueur du Club Bruges a donc l’embarras du choix, mais il semblerait qu’il l’ait déjà fait. Par le biais d’une publication sur Instagram, Mamadou Diakhon a partagé une illustration de lui avec le maillot des Lions de la Teranga. Il n’y a donc pas trop de doute concernant son choix, lui qui pourrait participer aux matchs amicaux face au Pérou à Paris le 28 mars et à la Gambie trois jours plus tard à Diamniadio.