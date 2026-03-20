Sénégal - «Ce n'est plus la peine de venir jouer» : Après avoir quitté le terrain à la CAN 2025, ils vont aller encore plus loin ?

Amadou Diawara

Lors de la finale de la CAN 2025 face au Maroc, les joueurs du Sénégal ont quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes, et ce, pour contester des décisions arbitrales. Alors qu'ils ont perdu le match sur tapis vert, les Lions de la Teranga pourraient prendre une décision fracassante en 2027.

Qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Sénégal s'est frotté au Maroc, pays hôte, le 18 janvier 2026. Sur le terrain, les Lions de la Teranga l'ont emporté à l'issue des prolongations (1-0). Si la délégation sénégalaise a soulevé le trophée il y a deux mois, le Jury d'Appel de la CAF a décidé d'annuler son sacre. Alors qu'ils ont quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes, contestant des choix arbitraux, les joueurs de Pape Thiaw ont finalement perdu contre les Lions de l'Atlas sur tapis vert (3-0). Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Bacary Cissé s'est emporté.

🗣💬 Bacary Cissé, porte-parole de la fédération sénégalaise de foot : "C'est une décision surprenante, dénue de fondement et contraire au règlement. C'est cataclysmique ce qu'il se passe. On en veut à tout le système. J'ai honte aujourd'hui d'être Africain." pic.twitter.com/2tMnW6n6Zb — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 19, 2026

«On fait face à un système cramé» « C'est une décision surprenante, dénuée de fondement, disproportionnée et contraire à l'esprit du règlement de la CAF. Cette décision, on l'a entendue. Mais la Fédération a contesté fermement. C'est juridiquement discutable. Elle a été rendue en décalage avec les principes fondamentaux des droits du sport. A qui nous en voulons ? A tout le système ! C'était cataclysmique. J'ai même honte aujourd'hui d'être africain. On fait face à un système cramé. Je n'ai même pas les mots. Il faut faire respecter le football africain », a pesté Bacary Cissé, le porte-parole de la Fédération sénégalaise de football, avant de laisser entendre que les Lions de la Teranga pourraient boycotter la CAN 2027.