CAN 2025 : Rendre le trophée au Maroc ? La réponse cash d’un joueur sénégalais

C’est un séisme qui a secoué le football mondial ces dernières heures. Presque deux mois après le sacre du Sénégal à la CAN 2025, la CAF a décidé de destituer les Lions de la Teranga de leur titre pour l’attribuer au Maroc. Un international sénégalais s’est alors prononcé sur l’idée de rendre le trophée aux Lions de l’Atlas.
Un véritable séisme a frappé la planète football ces dernières heures. En janvier dernier, le Sénégal remportait la CAN 2025 après une scène absolument lunaire, où les hommes de Pape Thiaw avaient quitté la pelouse pour contester une décision arbitrale. Presque deux mois plus tard, la CAF a réagi en actant la destitution du titre des Lions de la Teranga pour l’attribuer au Maroc en se basant sur des articles du règlement de la compétition. Et bien évidemment, les joueurs sénégalais n’ont pas manqué de réagir pour s’opposer fermement à cette décision.
«Le trophée est là... Il ne bouge pas»
« Ce n'est pas donné, c’est gagné. Ils regardent, moi je garde. Le trophée est là... Il ne bouge pas. Ça dépasse un pays, c'est toute l'Afrique qui célèbre. Merci de votre compréhension, ou pas » a notamment lancé Kalidou Koulibaly sur Instagram. L’affaire continue de faire parler, et elle n’a visiblement pas fini de secouer le football africain. De nombreuses critiques et accusations ont notamment été proférées.
«Il y a eu plein de magouilles»
« Moi, je mets en exergue très souvent le comportement de M.Infantino qui se considère comme le Trump du football africain. C’est à dire qu’il a tous les droits, qu’il dirige les phases finales. Est-ce qu’on peut imaginer le voir diriger une finale de l’Euro au détriment du président de l’UEFA? Non. En Afrique, il se permet tout. Je pense que derrière tout ça, il y a eu plein de magouilles, plein de tambouille - on est en plein période électorale - pour décider in fine que le Maroc est champion. Je pense que tout cela n’est pas terminé, que le Sénégal rentrera dans ses droits à la fin de cette histoire. Mais c’est pitoyable pour l’image que donne encore la Confédération africaine de football » avait par exemple pesté Claude Le Roy sur L’Equipe du Soir. Ambiance...