CAN 2025 : Rendre le trophée au Maroc ? La réponse cash d’un joueur sénégalais

Pierrick Levallet

C’est un séisme qui a secoué le football mondial ces dernières heures. Presque deux mois après le sacre du Sénégal à la CAN 2025, la CAF a décidé de destituer les Lions de la Teranga de leur titre pour l’attribuer au Maroc. Un international sénégalais s’est alors prononcé sur l’idée de rendre le trophée aux Lions de l’Atlas.

Un véritable séisme a frappé la planète football ces dernières heures. En janvier dernier, le Sénégal remportait la CAN 2025 après une scène absolument lunaire, où les hommes de Pape Thiaw avaient quitté la pelouse pour contester une décision arbitrale. Presque deux mois plus tard, la CAF a réagi en actant la destitution du titre des Lions de la Teranga pour l’attribuer au Maroc en se basant sur des articles du règlement de la compétition. Et bien évidemment, les joueurs sénégalais n’ont pas manqué de réagir pour s’opposer fermement à cette décision.

CAN 2025 - Le Sénégal perd son titre : Un taulier du Maroc affiche son bonheur ! https://t.co/8IbUQDLrll — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

«Le trophée est là... Il ne bouge pas» « Ce n'est pas donné, c’est gagné. Ils regardent, moi je garde. Le trophée est là... Il ne bouge pas. Ça dépasse un pays, c'est toute l'Afrique qui célèbre. Merci de votre compréhension, ou pas » a notamment lancé Kalidou Koulibaly sur Instagram. L’affaire continue de faire parler, et elle n’a visiblement pas fini de secouer le football africain. De nombreuses critiques et accusations ont notamment été proférées.